快訊

日本餐廳推快速通關 如何能讓被插隊的人心甘情願？

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立國際游泳池被借用辦理全中運游泳項目。圖／高市運發局提供
高雄市立國際游泳池被借用辦理全中運游泳項目。圖／高市運發局提供

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能領津貼，經協調後僅以600元現金和400元禮券作為補償。

今年全中運由嘉義縣政府主辦，其中游泳賽事借用高雄國際游泳池辦理比賽，比賽期間從4月18日至22日共5天。

石姓家長控訴，孩子就讀鳳山區某高中附設國中部體育班二年級，1月初校方轉知大會徵求未參賽的學生到泳池支援場助，並且取得家長同意，薪水一天1千元，工作內容包括場地清潔維護、搬運替換選手置物籃、引導人流與維持秩序等雜事。

石姓家長指出，5天工時從早上7時30分報到，一直工作到晚間6、7時，中間休息2.5小時，每天實際工作卻都超過10小時，更離譜的是，最後一天竟被告知沒有薪水，理由是未滿16歲。

她質疑，場助資料造冊早在賽前就已送出，如果年齡不符應該剔除或退件，而不是領了制服、工作證，做完5天工作才說違規。後來學校教練出面周旋爭取，大會最後提供600元現金和400元禮券作為補償。

「5天1千元，這是施捨嗎？」石姓家長說，心疼孩子清晨5時就起床趕公車，帶去的早餐晚上又帶回來，因為忙到沒時間吃，其他同學還有一早騎自行車到泳池，一整天辛苦工作，事後只拿到1千就被打發，擺明吃定學生不懂，做父母的看了很不捨。

她不滿說，該校將近30多名國一到國三的學生，不僅被大會當成超廉價童工，還沒勞保，直呼主辦單位良心何在，其他學校田徑隊學生也有類似情況，呼籲教育局清查還有多少學生被犧牲遭剝削，幫孩子討公道，要回應有的報酬。

對此，校方說明，這次支援全中運游泳賽事應嘉義縣泳協請託協助招募學生志工，共24人參與，國中生19人、高中生5人，造冊與報備也行文給教育局以志工名義核給公假，不料賽程最後一天，才被告知未滿16歲不能領，19位國中生全數未支薪。

校方指出，去年台南市主辦時學生都有領到津貼，比完賽直接領現金，今年卻被告知高中生可以領5千元，未滿16歲只能當志工、不能領津貼，讓校方與學生都很錯愕。

校方表示，當時嘉義縣行文教育局請學校招募，學生名單都有造冊、資料都給了，卻在學生完成工作後才告知津貼標準，目前體健科與嘉義縣體育處釐清中 ，也盼未來招募的辦法和依據更透明，避免學生權益受損。

家長控訴，今年全中運孩子被徵求當泳池場地助理，卻沒拿到薪水。圖／家長提供
家長控訴，今年全中運孩子被徵求當泳池場地助理，卻沒拿到薪水。圖／家長提供

全中運 高雄 高市

延伸閱讀

獨／太突然！這縣市3特教學校提早畢典 孩子沒處去…課後班要價9萬5

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

學生假實習真工作亂象頻傳 每日工時逾10小時

相關新聞

影／核三廠重啟說明會 周春米：安全、資訊公開、核廢何去何從說清楚

核能安全委員會今28日在核三廠所在地恆春鎮公所舉行核三廠再運轉審查地方說明會，民眾發言踴躍，上午10時到下午1時許才結束。屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性

預防勞工熱傷害！屏東縣降溫神器補助 最多1.5萬元

熱危害影響勞動力，二○二二年至二○二四年六都熱危害總時數，高雄增幅最大、潛在經濟損失居六都第一，民代建議補助戶外勞工添購風扇衣，訂定城市降溫計畫；屏東縣長周春米昨宣布補助水冷扇、風扇衣與水冷服等降溫設

核安會恆春舉辦核三再運轉說明會 地方官員贊成環團反對

核安會今天在恆春鎮公所舉辦「審查核三廠運轉執照換發案說明會」，包括立委、官員、民眾及各團體共百餘人到場參加，有10多人登記上台發言，多反對核三重啟，恆春鎮長尤史經及車城鄉長陳政雄都表示贊成，立委徐富癸

2026澎湖花火節5月4日登場 氣象署7煙火施放處提供預報資訊

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。為讓遊客更能掌握天氣狀況，中央氣象署與澎湖縣政府深化合作，於澎湖設置光學雷達觀測設備。並針對7處煙火施放地點提供氣象預報。

屏東集團婚禮限量30對今起報名 婚禮當天抽日韓蜜月機票

屏東縣政府今年度集團婚禮將在6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，今28日上午10時開始報名，限量30對新人，其中一方設籍屏東縣，且在今年2026年3月1日至6月7

獨／全中運爆做白工爭議 高市19名國中生無薪當場地助理

115年全國中等學校運動會爆出勞務爭議，一名家長指控，孩子擔任游泳池場地助理，連續工作5天、每天超過10小時，比賽結束後卻被告知沒有薪水，怒批把學生當免費勞力做白工；校方回應，主辦方認定未滿16歲不能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。