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溫柔的母愛照亮15段人生 寄養媽媽柯玉放獲屏東縣模範母親

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心寄養媽媽70歲柯玉放投入寄養家庭服務逾18年，她和已故丈夫許增鋁共同照顧15名寄養童，為寄養童築起安心停靠家，柯玉放今年獲選屏東縣模範母親。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寄養媽媽70歲柯玉放投入寄養家庭服務逾18年，她和已故丈夫許增鋁共同照顧15名寄養童，為寄養童築起安心停靠家，柯玉放今年獲選屏東縣模範母親。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心寄養媽媽70歲柯玉放投入寄養家庭服務逾18年，她和已故丈夫許增鋁共同照顧15名寄養童，為寄養童築起安心停靠家，柯玉放今年獲選屏東縣模範母親，她呼籲更多有愛且較年輕家庭加入寄養家庭行列，讓生命最脆弱時刻的孩子，有雙溫柔而堅定的手，默默接住他們。

柯玉放從公職退休後，當女兒出國追尋夢想，她與先生開始思索人生下一段意義，柯玉放在友人引薦下，走進寄養家庭世界，也走進許多孩子的生命。從最初學習與適應，到後來全心投入，用時間與耐心，成為孩子最依賴的人。

看似平凡的日常，卻最深刻，一餐飯、一段散步、一句關心的叮嚀，都是寄養童重新感受「被愛」的開始。2021年柯玉放的丈夫許增鋁辭世，但她未停下腳步，更堅定地延續兩人共同信念。

柯玉放調整生活節奏，維持健康，只為能繼續照顧孩子，「只要我還有力氣，就想多照顧一個孩子」，對她來說那不是承諾，是已經融入生命的選擇。

柯玉放說，真正全心陪伴寄養童後，深刻感受「當媽媽」的意義。她依孩子不同需要調整照顧方式，為嬰幼兒打造安全探索環境，陪伴內向退縮的孩子慢慢走向人群。她牽著孩子的手，一步一步，走進世界，也走向未來。

「擔任寄養家庭是學會愛與放手」，柯玉放說，當孩子結案或出養，她忍著不捨，笑著祝福，陪孩子走向新的家庭，願意讓孩子飛得更遠。

當自己的女兒回到柯玉放身邊一起照顧寄養童、記錄成長，曾離開寄養童長大後仍記得這個家，透過訊息與重逢，把思念帶回來，讓短暫的相遇，成為一輩子的牽掛。

柯玉放形容，寄養從來不只是照顧，而是一場場用心守護生命相遇，沒有血緣，卻深深相連，終將分離，卻從未真正離開。

寄養家庭 寄養 屏東縣

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