預防勞工熱傷害！屏東縣降溫神器補助 最多1.5萬元

熱危害影響勞動力，二○二二年至二○二四年六都熱危害總時數，高雄增幅最大、潛在經濟損失居六都第一，民代建議補助戶外勞工添購風扇衣，訂定城市降溫計畫；屏東縣長周春米昨宣布補助水冷扇、風扇衣與水冷服等降溫設備，提升勞工戶外作業安全。

高市勞工局說，職安署去年九月起新增補助工作場所降溫設備與風扇衣等設施、器具，市府協助中小企業提出風扇衣、空調服等補助七十一萬餘元，今年協助企業申請辦理，輔導事業單位依據「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，落實熱危害預防。

衛福部統計，高雄二○二四年十九歲至六十四歲熱傷害人數達七五七人。市議員白喬茵曾建議可比照新北編列預算，補助購買散熱度較佳風扇衣。議員張博洋指出，高市近五年熱傷害人次翻倍成長，增幅比率全國最高，建議成立跨局處高溫對策委員會，訂定「高雄市降溫計畫」。

昨天是世界職業安全衛生日，屏東縣長周春米宣布啟動「勞工降溫神器」補助，編列三八○萬元，針對縣內一百人以下微型企業、自營作業者、農漁民等身分，水冷扇最高補助一萬五千元、風扇衣三千元及水冷服兩千元。

營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮說，穿上風扇衣即使大熱天，身體仍可維持涼感，水冷扇可放工地休息區，預防熱危害。縣議員黃明賢說，風扇衣等可有效降低體感溫度，補助計畫有實質性照顧。