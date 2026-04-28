佛光山開山60周年 220人5月3日起全台行腳托缽祈福

佛光山開山60周年，舉行「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」，220名戒子5月3日將自高雄佛光山啟程，展開全台行腳托缽，為世界和平祈福，展現慈悲精神與社會關懷。

高雄佛光山今天發布新聞稿表示，行腳托缽祈福活動全台行程，隊伍先北上至宜蘭、台北、桃園、新竹，再轉往台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等地。

佛光山指出，此次行腳托缽有220名戒子，每天行腳距離約1至4公里，沿途於各地道場及城市地區托缽，延續佛陀時代修行傳統，並透過一步一腳印，傳遞慈悲與和平願心，將於5月10日返回佛光山大雄寶殿進行總回向。

佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法師表示，世界紛擾不已、戰亂頻仍，此次以清淨行腳凝聚善念，推廣人間佛教理念，期盼走出世界和平的道路，為社會注入安定力量。

佛光山提到，行腳托缽制度始於釋迦牟尼佛時代，在佛教傳統中，行腳托缽讓行者藉長途跋涉鍛鍊身心，培養忍辱與精進，並透過接觸人群傳遞佛法與善念，使佛教不局限於寺院、修行不離人間，走入社會關懷眾生，實踐慈悲濟世精神。

佛光山開山祖師星雲大師指出，行腳托缽是僧侶個人修持，並承載對社會的關懷與祝願，也是走出對世界的悲心與祈福，彰顯佛教人間性；佛光山舉辦托缽行腳，皆結合祈福與公益意涵，讓修行與社會責任相互融合。