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影／屏東好熱預防熱傷害 周春米：推出勞工降溫神器補助

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
降溫神器風扇衣穿上後仍可以維持一定涼感度，降低熱傷害。記者劉星君／攝影
降溫神器風扇衣穿上後仍可以維持一定涼感度，降低熱傷害。記者劉星君／攝影

今天4月28日世界職業安全衛生日，屏東縣周春米今宣布即日起啟動「勞工降溫神器」補助，針對100人以下微型企業、自營作業者、農漁民等身分，提供購買水冷扇、風扇衣及水冷服三大項補助，提升作業安全。

周春米說，近年氣候變遷致高溫日數增加，戶外工作者及農漁民面臨熱衰竭與中暑風險，今年度籌編380萬元推出「勞工降溫神器」補助，針對100人以下微型企業、自營作業者、無一定雇主勞工（投保於工會）及農漁民，提供購買水冷扇、風扇衣及水冷服，補助以實際購置單價八成為上限，水冷扇最高補助1萬5000元、風扇衣3000元、水冷服2000元，即起申請。

營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮說，「勞工降溫神器」補助，對勞工朋友很友善，有了風扇衣，即使太陽很熱，身體依然可維持涼感度；水冷扇可放在工地休息區，休息時也可以有熱危害預防，打造更好工作環境。

屏東縣議員黃明賢在議會質詢時關注勞工熱傷害議題，黃明賢說，勞工降溫神器風扇衣等可有效降低體感溫度，補助計畫有實質性照顧，讓勞工朋友受惠，但他也發現補助範圍仍可再擴大，現階段編列380萬元偏少，他在議會努力讓預算可以再增加。

屏東縣議員梁育慈說，屏東農漁民與勞工朋友長時間處在高溫曝曬工作環境，熱傷害風險不容忽視，縣長重視第一線勞工安全防護，讓縣內的職場安全受保障。

今天是世界職業安全衛生日，縣府邀請職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、職業災害預防及重建中心、營造業南區職業安全衛生促進會，與六大安衛家族核心企業代表，簽署零災害伙伴宣言，推動職業災害預防、工程管理、教育訓練及職災勞工服務，構築安全、健康且具尊嚴職場環境。

勞青處表示，高氣溫熱危害器具及個人防護具補助，相關計畫申請表可到勞青處網站，或電洽08-7558048轉320、322陳小姐。

屏東縣議員黃明賢（左）穿上降溫神器風扇衣，勞青處長李雨蓁指出，即日起開放申請勞工降溫神器補助。記者劉星君／攝影
屏東縣議員黃明賢（左）穿上降溫神器風扇衣，勞青處長李雨蓁指出，即日起開放申請勞工降溫神器補助。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（右二）今宣即日針對「勞工降溫神器」補助，今年編列380萬元，歡迎有需要者申請。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）今宣即日針對「勞工降溫神器」補助，今年編列380萬元，歡迎有需要者申請。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（左三）今宣即日針對「勞工降溫神器」補助，今年編列380萬元，歡迎有需要者申請。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）今宣即日針對「勞工降溫神器」補助，今年編列380萬元，歡迎有需要者申請。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 工會 高溫

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