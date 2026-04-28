核安會恆春舉辦核三再運轉說明會 地方官員贊成環團反對

核安會今天在恆春鎮公所舉辦「審查核三廠運轉執照換發案說明會」，包括立委、官員、民眾及各團體共百餘人到場參加，有10多人登記上台發言，多反對核三重啟，恆春鎮長尤史經及車城鄉長陳政雄都表示贊成，立委徐富癸及蘇清泉則支持多元能源。

核三廠指出，再運轉計畫是將已停機的機組設備及電廠組織帶回可營運狀態，自主安全檢查作業則是確保電廠各項設施與設備，在40年後仍具備安全餘裕。核三廠會借鏡美國電力研究院驗擬定策略，除依據法規辦理外，也將參考與學習國際案例，確保核安。

核安會管制組長高斌表示，台電3月提出核三廠運轉執照換發申請，核安會除了進行實質審查外，也會到現場查證並確認，這次地方說明會主要在蒐集鄉親關心的議題做為參考。核安會已建置一套法規體系，並參考國外例子、結合專家學者建議，建構完整的技術審查；同時公開資訊，針對民眾關切議題製作圖卡及問答集，方便了解。

現場有10多名民眾登記上台發言，多為反對核三重啟，包括質疑核三公投沒通過，兩年內依法不得重啟；核三位於恆春斷層上，去年好不容易安全下莊，現在卻要重啟；核三若發生意外不只是恆春半島，整個高屏地區都會遭殃，因此回饋金等不應只發放給恆春半島等。

恆春鎮長尤史經說，核三廠在恆春已40多年，雖然很多紛紛擾擾，但他要肯定台電人員的專業，對於核三的運作管理得很好。核能是很技術性的，核安的要求則要百分百，核安會的審查過程一定要落實安全，並讓大眾了解。

車城鄉長陳政雄表示，台灣未來半導體及AI產業發展有強烈用電需求，有穩定供電不僅能支撐經濟成長，提升高科技產業優勢，也能抑制企業成本，減緩物價通膨壓力，影響台灣經濟及人民生活，所以他贊成續用核電。

立委徐富癸表示，台灣並不缺電，但仍要開發多元能源，核電是選項之一。不過他也質疑為何只挑核三重啟，核一及核二呢？這樣是欺負屏東人。他說，核三除役前共發生大小40多件事故，核能安全疑慮及老舊機組要花多少錢才能再運轉，核安會及台電都應說明。

立委蘇清泉表示，台灣號稱2025年達到非核家園，但現在全球仍有400多座反應爐在運轉，難道這些國家都是傻子？他肯定賴總統新的能源政策，也贊成多元能源，核電必不能少，所以支持核一到核四都重新啟動，並提高地方回饋金。