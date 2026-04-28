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影／核三廠重啟說明會 周春米：安全、資訊公開、核廢何去何從說清楚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
核能安全委員會今在核三廠所在地恆春鎮舉行核三廠再運轉審查地方說明會，屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性，對於科學評估，調查資訊公開，告訴大家核廢料何去何從。記者劉星君／攝影
核能安全委員會今在核三廠所在地恆春鎮舉行核三廠再運轉審查地方說明會，屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性，對於科學評估，調查資訊公開，告訴大家核廢料何去何從。記者劉星君／攝影

核能安全委員會今28日在核三廠所在地恆春鎮公所舉行核三廠再運轉審查地方說明會，民眾發言踴躍，上午10時到下午1時許才結束。屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性，對於科學評估，調查資訊要公開，也要告訴大家核廢料何去何從。

「安全、安全、再安全」，周春米說，核三是依據相關法令程序在恆春鎮舉辦公開說明會。

周春米說，歷經上次公投結論，修法程序，現在依法處理，如果核三運轉成為一個議題、一個選項，不管是台電、核安會與行政院，更有責任將所有資訊公開，更有責任確保所有資訊，包括科學評估調查，更應該更明確，更明確科學調查、資訊公開，這是必要，也要告訴大家核廢料何去何從，大家都照法律程序走，縣府的態度就是安全、安全、再安全。

核安會說，上月收到台電公司申請核三廠運轉執照換發申請，除實質審查，也會到現場查證，是否有妥善規畫進行。地方說明會是審查中的一環，蒐集意見，做回核安會管制參考。

地方說明會中，民眾憂心核三廠安全、位處斷層帶、若發生問題疏散策略與因應措施。核安會說，審查部分核安會建置一套法規，也會參考美國、日本等做法，技術審查部分也有邀請各領域專家檢視。

核安會說，國內的核電廠運轉執照到期重啟，核三是首例，國外部分有美國核電廠可以參考，但畢竟每個機組狀況不盡相同，無法推估所需要時程。核安會強調，不會超速審查，本於專業嚴格把關。

說明會中，民眾指出，核三專業門檻高，如何達成社會共識，讓大家都了解。核安會說，會研議用淺顯易懂方式跟社會說明。

台電 周春米 核三廠

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