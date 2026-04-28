影／核三廠重啟說明會 周春米：安全、資訊公開、核廢何去何從說清楚

核能安全委員會今28日在核三廠所在地恆春鎮公所舉行核三廠再運轉審查地方說明會，民眾發言踴躍，上午10時到下午1時許才結束。屏東縣長周春米今出席縣府勞青處活動時，被問到核三重啟議題，周春米重申安全重要性，對於科學評估，調查資訊要公開，也要告訴大家核廢料何去何從。

「安全、安全、再安全」，周春米說，核三是依據相關法令程序在恆春鎮舉辦公開說明會。

周春米說，歷經上次公投結論，修法程序，現在依法處理，如果核三運轉成為一個議題、一個選項，不管是台電、核安會與行政院，更有責任將所有資訊公開，更有責任確保所有資訊，包括科學評估調查，更應該更明確，更明確科學調查、資訊公開，這是必要，也要告訴大家核廢料何去何從，大家都照法律程序走，縣府的態度就是安全、安全、再安全。

核安會說，上月收到台電公司申請核三廠運轉執照換發申請，除實質審查，也會到現場查證，是否有妥善規畫進行。地方說明會是審查中的一環，蒐集意見，做回核安會管制參考。

地方說明會中，民眾憂心核三廠安全、位處斷層帶、若發生問題疏散策略與因應措施。核安會說，審查部分核安會建置一套法規，也會參考美國、日本等做法，技術審查部分也有邀請各領域專家檢視。

核安會說，國內的核電廠運轉執照到期重啟，核三是首例，國外部分有美國核電廠可以參考，但畢竟每個機組狀況不盡相同，無法推估所需要時程。核安會強調，不會超速審查，本於專業嚴格把關。

說明會中，民眾指出，核三專業門檻高，如何達成社會共識，讓大家都了解。核安會說，會研議用淺顯易懂方式跟社會說明。