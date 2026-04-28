氣象署推花火節精緻化預報 掌握活動氣象資訊

氣象署今天表示，今年澎湖花火節期間與澎湖縣政府合作，設置7處花火節精緻化氣象預報，並新增「吉貝—赤崁」及「馬公—望安—東嶼坪—東吉」2條航線海氣象預報，強化氣象服務。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，今年度氣象署與澎湖縣政府深化合作，針對為期4個月的澎湖國際海上花火節，推出多項客製化氣象服務。

氣象署說明，澎湖光學雷達觀測設備可即時掌握天氣變化，並針對7處煙火施放地點提供精緻化氣象預報，民眾只需透過花火節專屬氣象服務網頁，即可掌握活動期間各項氣象資訊，為遊客打造安心且浪漫的旅遊體驗。

另外在航運服務方面，氣象署指出，除既有7條藍色公路航線外，近期新增「吉貝—赤崁」及「馬公—望安—東嶼坪—東吉」2條航線海氣象預報，透過花火節客製化氣象網頁與視覺化天氣圖卡，結合先進氣象科技，強化民眾旅遊期間的氣象資訊服務。

此外，氣象署提到，澎湖縣擁有得天獨厚的自然環境，觀光旅遊與水產產業蓬勃發展，天氣對在地產業影響甚鉅，尤其近年極端天氣事件頻繁，不僅影響交通營運與旅遊品質，也衝擊漁業從業人員生計。

氣象署除持續提供澎湖即時海況、海象預報、景點及港區之精緻預報等服務外，去年11月已與澎湖縣政府簽署合作備忘錄。未來將透過縣府整合在地需求，協助增設波浪浮球站、船舶觀測設備及閃電偵測站等海氣象監測設施，同時發展高解析度波浪、潮流及海溫預報技術，透過推廣與宣導活動，提升旅運與水產產業對氣象資訊的應用能力，強化地方氣候韌性與永續發展。