快訊

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭嶼和綠島機場改建 陳瑩要求增設ATM

中央社／ 台東縣28日電

立法委員陳瑩昨日帶領團隊進入蘭嶼，關心目前正在進行的蘭嶼機場改建工程，同時她發現蘭嶼和綠島機場沒有設置ATM，造成旅客和當地民眾不便，要求交通部改善。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，昨日她和團隊到蘭嶼，在蘭嶼鄉長吳清美、縣議員董昌華、蘭嶼航空站長羅傑等人陪同下了解蘭嶼機場的改建進度；她同時發現蘭嶼和綠島機場沒有ATM，對居民及旅客有現金需求時，造成極大不便。

陳瑩表示，目前全國所有離島機場內均有ATM，以便居民與觀光客使用，唯獨台東的蘭嶼與綠島尚未設置，形成明顯落差，尤其是蘭嶼更需要。

她表示，蘭嶼全島僅有3處ATM，分別位於東清7-11超商 （位於蘭嶼東側）、開元漁港農會，以及蘭嶼郵局。距離機場最近的郵局ATM仍有約2.6公里，其次為開元漁港農會約4.6公里，對於需要即時提領現金的鄉親及旅客而言相當不便。機場是人流進出的重要據點，沒有基本的金融服務，顯然規劃與實際需求存在明顯落差。

陳瑩表示，她日前在立法院要求相關單位，無論是臨時航廈或是永久航廈均應於機場內設置ATM，感謝民航局和中華郵政均願意配合。

陳瑩表示，蘭嶼臨時航廈即將完工，經費新台幣2.99億元，綠島臨時航廈將於6月完工，經費2.85億元，2處永久航廈則預計於2027年12月完工。ATM設置亦將配合相關工程進度同步完成。

民航局 立法院 交通部

延伸閱讀

蘭嶼機場終於要有ATM了！立委追進度機場改建一併納入ATM設置

苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

斗六鐵路高架化交通部通過就等行政院點頭 今年若核定最快11年後完工

剩四天、普發一萬入帳了嗎？ 財政部急籲近三萬人檢查帳戶

相關新聞

2026澎湖花火節5月4日登場 氣象署7煙火施放處提供預報資訊

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。為讓遊客更能掌握天氣狀況，中央氣象署與澎湖縣政府深化合作，於澎湖設置光學雷達觀測設備。並針對7處煙火施放地點提供氣象預報。

屏東集團婚禮限量30對今起報名 婚禮當天抽日韓蜜月機票

屏東縣政府今年度集團婚禮將在6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，今28日上午10時開始報名，限量30對新人，其中一方設籍屏東縣，且在今年2026年3月1日至6月7日（含當日）完成結婚登記，才可以報名。

高雄偏鄉推動「幸福共享高雄GO」共乘搭車制度 4年減碳達114噸

高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務邁入第5年，今年桃源區及那瑪夏區正式通車後，完成旗美山城交通平權目標，高雄GO透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現

屏東黑鮪魚文化觀光季5月登場 東港三寶化身Q版角色

屏東黑鮪魚文化觀光季5月2日至7月5日登場，屏東縣政府今公布系列活動，包括海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴、經典之夜及「琉住你音樂會」等。今年主視覺將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣的Q版造型，邀大家走訪東港，品嘗當季黑鮪魚，感受夏日熱情觀光氛圍。

高雄出現馬鈴薯中毒送醫？衛生局嚴正否認 報警追查謠言出處

農業部放寬美國發芽馬鈴薯進口標準引發國人關注，高市衛生局發現，網路流傳高雄市出現馬鈴薯食品中毒案，且有民眾症狀嚴重就醫，衛生局今日嚴正澄清絕無此事，全案移請警察單位依法處辦。

高雄鳳山逾500居民連署 要求納入青年國中自由學區

高雄最大行政區鳳山未來人口數上看42萬人，近年北鳳山人口增加快速。議員林智鴻指出，鎮北里十年來人口增加4673人，教育局不支持鎮北國中設校計畫，近期多達540位鄉親連署希望增設青年國中為自由學區。教育局回應，設校計畫遭學區劃分委員會否決，未來處理學區時會一併做整體考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。