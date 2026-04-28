蘭嶼和綠島機場改建 陳瑩要求增設ATM

立法委員陳瑩昨日帶領團隊進入蘭嶼，關心目前正在進行的蘭嶼機場改建工程，同時她發現蘭嶼和綠島機場沒有設置ATM，造成旅客和當地民眾不便，要求交通部改善。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，昨日她和團隊到蘭嶼，在蘭嶼鄉長吳清美、縣議員董昌華、蘭嶼航空站長羅傑等人陪同下了解蘭嶼機場的改建進度；她同時發現蘭嶼和綠島機場沒有ATM，對居民及旅客有現金需求時，造成極大不便。

陳瑩表示，目前全國所有離島機場內均有ATM，以便居民與觀光客使用，唯獨台東的蘭嶼與綠島尚未設置，形成明顯落差，尤其是蘭嶼更需要。

她表示，蘭嶼全島僅有3處ATM，分別位於東清7-11超商 （位於蘭嶼東側）、開元漁港農會，以及蘭嶼郵局。距離機場最近的郵局ATM仍有約2.6公里，其次為開元漁港農會約4.6公里，對於需要即時提領現金的鄉親及旅客而言相當不便。機場是人流進出的重要據點，沒有基本的金融服務，顯然規劃與實際需求存在明顯落差。

陳瑩表示，她日前在立法院要求相關單位，無論是臨時航廈或是永久航廈均應於機場內設置ATM，感謝民航局和中華郵政均願意配合。

陳瑩表示，蘭嶼臨時航廈即將完工，經費新台幣2.99億元，綠島臨時航廈將於6月完工，經費2.85億元，2處永久航廈則預計於2027年12月完工。ATM設置亦將配合相關工程進度同步完成。