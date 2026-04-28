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漁船主機失動力 澎湖海巡化身「海上黑手」救援

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖籍一艘漁船今天清晨在海上作業時，機械冒煙故障失去動力，澎湖海巡馳赴救援，化身「海上黑手」協助換油修護，並將人船平安護送返回馬公

海巡署第13巡防區指揮部今天清晨2時20分接獲報案，澎湖籍漁船「真祥發」在西嶼西南方12浬作業時，因機械故障失去動力，船上僅有歐姓船長一人。海巡隊獲報後，由線上服勤巡防艇前往救援。

澎湖海巡隊巡防艇在清晨4時16分抵達事發海域與該船會合，輪機長洪登結率隊員張耀仁、李柏諺等人登船了解狀況。

歐姓船長表示，漁船主機啟動後有冒煙狀況。海巡人員發現主機噴油嘴有滲油現象，導致燃油滲入，造成主機運轉時產生冒煙情形；現場協助抽除遭汙染滑油，並添加新的滑油，恢復動力後，在巡防艇戒護下駛返馬公案山港。歐姓船長對於海巡署的及時救援，表達感謝。

海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全；如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

澎湖 馬公 海巡署

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