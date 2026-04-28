逾7萬元散落路面 澎湖民眾拾金不昧交警方找失主

今天上午在澎湖201縣道鎖港一家便利商店前路面上，散落新台幣7萬餘元現鈔，騎車經過的黃姓民眾一一撿起，送交警方供失主認領。警方調閱路上監視畫面後，已聯繫上可能是失主的男性。

澎湖一名43歲黃姓男子，今天騎車途經鎖港一家便利商店前路段時，發現有大量千元及百元鈔票散落路上，擔心交通安全與失主焦急，停車動手將現鈔全數撿起，並就近送往鎖港派出所交由警方處理。

馬公鎖港派出所在受理並清點後，黃男撿獲現鈔總計7萬多元，由於該路段是進出嵵裡與風櫃等交通要道，警方透過沿路監視系統過濾出可能是失主的男子。

警方表示，這名男子今天從馬公前往山水路上，原本放在身上的10萬元意外掉落7萬多元，預計中午左右將前往派出所領回遺失款。