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2026澎湖花火節5月4日登場 氣象署7煙火施放處提供預報資訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。圖／長汎假期提供
2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。圖／長汎假期提供

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日舉行，長達4個月。為讓遊客更能掌握天氣狀況，中央氣象署與澎湖縣政府深化合作，於澎湖設置光學雷達觀測設備。並針對7處煙火施放地點提供氣象預報。

氣象署表示，今年與澎湖縣政府深化合作，針對為期4個月的澎湖國際海上花火節，推出多項客製化氣象服務，民眾只需透過花火節專屬氣象服務網頁，即可掌握活動期間各項氣象資訊。

氣象署指出，已於澎湖設置光學雷達觀測設備，可即時掌握天氣變化，並針對7處煙火施放地點提供精緻化氣象預報。

航運服務部分，除既有7條藍色公路航線，近期也新增「吉貝—赤崁」及「馬公—望安—東嶼坪—東吉」2條航線海氣象預報，並透過花火節客製化氣象網頁與視覺化天氣圖卡，強化民眾旅遊期間的氣象資訊服務。

澎湖縣擁有得天獨厚的自然環境，觀光旅遊與水產產業蓬勃發展，但天氣對在地產業影響甚鉅，尤其近年極端天氣事件頻繁，不僅影響交通營運與旅遊品質，也衝擊漁業從業人員生計。

為此，氣象署表示，除持續提供澎湖即時海況、海象預報、景點及港區的精緻預報等服務外，並於去2025年11月與澎湖縣政府簽署合作備忘錄。

未來將透過縣府整合在地需求，協助增設波浪浮球站、船舶觀測設備，以及閃電偵測站等海氣象監測設施，同時發展高解析度波浪、潮流及海溫預報技術，透過推廣與宣導活動，提升旅運與水產產業對氣象資訊的應用能力，強化地方氣候韌性與永續發展。

澎湖 澎湖縣 花火節

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