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高雄偏鄉推動「幸福共享高雄GO」共乘搭車制度 4年減碳達114噸

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務，透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務，透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務邁入第5年，今年桃源區及那瑪夏區正式通車後，完成旗美山城交通平權目標，高雄GO透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果，至2026年3月底，累計減碳量已達114噸CO2e，展現偏鄉公共運輸轉型的ESG價值。

交通局指出，偏鄉長者及小孩原本都仰賴家人以汽機車私人運具接送，碳排放高，且缺乏自主交通獨立性。高雄GO自111年開始逐步擴展至杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等區，透過媒合平台與在地多元車輛的彈性調度，提供點對點共乘服務，有效滿足偏鄉居民就醫、就學、就養及採買等日常交通需求，也大幅減少交通碳排放量。

交通局長張淑娟表示，高雄GO與台灣福田社會福利發展協會及美濃區獅山社區發展協會等單位合作提供服務，以在地人服務在地人，利用小黃、小汽車、電動汽車或八人座車輛媒合共乘服務，提升運輸效能，從源頭降低排碳量，自上路以來，減碳量逐年提升，由111年12噸CO2e，成長至114年的47噸CO2e，累計減碳效益達114噸CO2e，相當於1.2座高雄凹子底森林公園一整年的吸碳量，展現交通平權與環境永續兼顧的雙贏成果。

交通局說明，高雄GO採預約制，營運區域內可自由選擇上下車地點，民眾可就近至區公所、戶政事務所、里辦公處、醫療院所、學校及社區據點等場所預約搭乘，也可撥打免付費專線0800-660-696，或透過LINE官方帳號「高市交通局高雄GO」進行叫車。

高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務，透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局在偏鄉地區推動幸福共享高雄GO服務，透過「共乘機制」取代部分私人運具使用，不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果。圖／高雄市交通局提供

內門 減碳 茂林

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