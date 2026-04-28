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屏東集團婚禮限量30對今起報名 婚禮當天抽日韓蜜月機票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今年度集團婚禮6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今28日上午10時開始報名，限量30對新人。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年度集團婚禮6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今28日上午10時開始報名，限量30對新人。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今年度集團婚禮將在6月7日在屏東縣民公園C倉庫浪漫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，今28日上午10時開始報名，限量30對新人，其中一方設籍屏東縣，且在今年2026年3月1日至6月7日（含當日）完成結婚登記，才可以報名。

縣府民政處表示，集團婚禮除提供萬元提貨券與婚紗造型服務，婚禮當日將抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票，贈送夏都住宿券及總價值6萬元家電禮品，蜜月旅行到新婚生活全面照顧。

縣長周春米說，婚姻是人生重要里程碑，集團婚禮不僅是一場儀式，更是縣府代表全體鄉親送上祝福，希望讓新人在溫馨且具質感環境，感受被支持與被祝福幸福時刻，為屏東打造「宜居希望城市」奠定穩固的家庭基礎。

周春米說，縣府推動多元生育支持措施，減輕年輕家庭負擔，設籍屏東新生兒可申請生育津貼，第1名子女補助2萬元、第2名以上每名3萬元，提供80小時到宅母嬰照護服務，從婚後到育兒階段提供實質支持，打造友善育兒環境。

縣府民政處表示，「520我愛你」結婚登記熱潮，各戶政事務所設拍照專區，推出「禮遇520幸福密碼」，5月14日至20日完成結婚登記的新人可獲贈精美禮品，為人生重要時刻增添儀式感與紀念價值。

今年集團婚禮活動現場以童話元素為設計主軸，30對新人在親友見證與祝福中，走入人生新篇章，現場設置「甜蜜頭版報紙拍貼機」，讓新人拍攝專屬頭版刊物，將幸福瞬間定格成獨一無二的紀念；另致贈象徵圓滿與豐盛的「巨無霸金囍堡」，寓意婚姻生活甜蜜富足。

民政處表示，屏東縣集團婚禮從2003年辦理至今邁入第23屆，集團婚禮今年限量30對新人，其中一方設籍屏東縣，並今年3月1日至6月7日（含當日）完成結婚登記，即可報名參，今起28日午10時線上報名，相關資訊可至屏東縣政府民政處官網查詢，或致電08-7320415分機3136、3134洽詢。

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