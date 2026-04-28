育嬰薪資級距 柯志恩提加碼至100%

五一勞動節前，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨提出勞工政見，加碼補足育嬰薪資級距至一百％，還要首創職場霸凌防治條例，編預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助及諮商服務；高雄市產業總工會則舉行記者會要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，勞動節發動大遊行。

柯志恩說，中央育嬰留職停薪津貼僅提供投保薪資級距八成薪資，存在兩成薪資斷層，是不敢生育或生子後經濟陷困主因，為減輕高雄年輕家庭面臨生養經濟壓力，提出育嬰薪資級距完全化政見，承諾如當選市上將推動補足原本勞保津貼與薪資級距上限間的兩成缺口，吸引年輕家庭在高雄安心落戶。

柯志恩認為，職安法霸凌專章雖三讀通過但尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，將首創地方級職場霸凌防治自治條例，編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助與免費專業諮商，建置職場霸凌調查專家庫，納入工會代表與學者，確保調查過程客觀公正。

柯志恩強調，高雄的進步不應建立在勞工苦撐之上，希望透過市府預算補貼與地方立法，打造工作不需犧牲尊嚴、成家不必付出沉重代價的城市，讓高雄成勞工堅實後盾。

高雄市產業總工會昨天率員聚集行政院南部服務中心，主張政府應修法將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，眾多勞團將於勞動節發動遊行，呼籲重視勞工權益，勞團主張，現行雇主六％提撥率已無法維持勞工退休基本生活，朝野政黨應提案修正勞工退休金條例，將勞退新制雇主強制提繳率逐年提升至十二％，給勞工一個安定未來。