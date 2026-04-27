屏東黑鮪魚文化觀光季5月登場 東港三寶化身Q版角色

屏東黑鮪魚文化觀光季5月2日至7月5日登場，屏東縣政府今公布系列活動，包括海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴、經典之夜及「琉住你音樂會」等。今年主視覺將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣的Q版造型，邀大家走訪東港，品嘗當季黑鮪魚，感受夏日熱情觀光氛圍。

黑鮪魚文化觀光季2001年開辦至今，走過逾四分之一世紀，是全國具代表性漁業觀光節慶之一，串聯音樂演出、市集展售與美食體驗，展現東港獨特漁業文化與海洋魅力。

「來東港，絕不能錯過東港三寶！」傳播處指出，讓民眾感受在地職人堅持與溫度，今年主視覺聚焦守護鮮美滋味幕後角色，將職人精神轉化為可愛鮮明形象，黑鮪魚象徵無畏風浪漁夫，櫻花蝦化身為港口熱情的漁販，油魚子代表講究極致刀工料理職人，呈現東港的海味日常。

黑鮪魚文化觀光季5月2日晚間「海洋音樂會」揭開序幕，東新國中前將邀請周湯豪、戴愛玲、孫淑媚、草屯囝仔等多位人氣歌手，帶動現場熱鬧氣氛；2025年首次在小琉球舉辦、廣受好評「琉住你音樂會」將在5月9日登場，邀請鼓鼓呂思緯、白安、朱海君等多位歌手輪番演唱，打造迷人海島夏夜體驗。

「美食推廣宴」在6月6日東隆宮前廣場登場，以在地食材打造經典辦桌料理，呈現東港特色風味，搭配紅寶石歌廳秀，由康康、陳孟賢等知名台語歌手帶來多首好歌，讓民眾一次享受聽覺及味覺的雙重饗宴。

6月13、14日在大鵬灣國際休閒特區舉辦「大鮪市集」，集結百家攤商，結合海味小吃、文創手作，以及高爾宣、廖文強、青虫aoi等藝人演出，並搭配煙火秀。「經典之夜」6月27日登場，邀請任賢齊等實力派歌手演出，陪伴民眾重溫經典。

今年推出多項好康，限量「東港三寶鑰匙圈」紀念品兌換，民眾在大東港地區消費達指定金額即可憑發票或收據兌換，將在地特色帶回家。整體觀光資源連結部分，串聯在地店家推出多樣化優惠方案，提升旅遊體驗。

產業合作方面，縣府團隊跨界整合資源，攜手台灣菸酒公司推出黑鮪魚季聯名金牌啤酒，並與屏東在地品牌豆油伯合作推出通路限定商品，透過多元行銷管道提升活動曝光度與品牌能見度。

縣府與高鐵假期合作推出旅遊行程，串聯東港、小琉球及周邊景點，提供一日及二日遊。搭高鐵從台北出發旅客，可享「送黑鮪魚一日遊」超值優惠，歡迎遊客體驗屏東海洋文化與慢遊魅力。

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