快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東黑鮪魚文化觀光季5月登場 東港三寶化身Q版角色

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東黑鮪魚文化觀光季5月2日至7月5日登場，今年主視覺將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣的Q版造型，邀大家走訪東港，感受夏日熱情觀光氛圍。記者劉星君／攝影
2026屏東黑鮪魚文化觀光季5月2日至7月5日登場，今年主視覺將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣的Q版造型，邀大家走訪東港，感受夏日熱情觀光氛圍。記者劉星君／攝影

屏東黑鮪魚文化觀光季5月2日至7月5日登場，屏東縣政府今公布系列活動，包括海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴、經典之夜及「琉住你音樂會」等。今年主視覺將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣的Q版造型，邀大家走訪東港，品嘗當季黑鮪魚，感受夏日熱情觀光氛圍。

黑鮪魚文化觀光季2001年開辦至今，走過逾四分之一世紀，是全國具代表性漁業觀光節慶之一，串聯音樂演出、市集展售與美食體驗，展現東港獨特漁業文化與海洋魅力。

「來東港，絕不能錯過東港三寶！」傳播處指出，讓民眾感受在地職人堅持與溫度，今年主視覺聚焦守護鮮美滋味幕後角色，將職人精神轉化為可愛鮮明形象，黑鮪魚象徵無畏風浪漁夫，櫻花蝦化身為港口熱情的漁販，油魚子代表講究極致刀工料理職人，呈現東港的海味日常。

黑鮪魚文化觀光季5月2日晚間「海洋音樂會」揭開序幕，東新國中前將邀請周湯豪、戴愛玲、孫淑媚、草屯囝仔等多位人氣歌手，帶動現場熱鬧氣氛；2025年首次在小琉球舉辦、廣受好評「琉住你音樂會」將在5月9日登場，邀請鼓鼓呂思緯、白安、朱海君等多位歌手輪番演唱，打造迷人海島夏夜體驗。

「美食推廣宴」在6月6日東隆宮前廣場登場，以在地食材打造經典辦桌料理，呈現東港特色風味，搭配紅寶石歌廳秀，由康康、陳孟賢等知名台語歌手帶來多首好歌，讓民眾一次享受聽覺及味覺的雙重饗宴。

6月13、14日在大鵬灣國際休閒特區舉辦「大鮪市集」，集結百家攤商，結合海味小吃、文創手作，以及高爾宣、廖文強、青虫aoi等藝人演出，並搭配煙火秀。「經典之夜」6月27日登場，邀請任賢齊等實力派歌手演出，陪伴民眾重溫經典。

今年推出多項好康，限量「東港三寶鑰匙圈」紀念品兌換，民眾在大東港地區消費達指定金額即可憑發票或收據兌換，將在地特色帶回家。整體觀光資源連結部分，串聯在地店家推出多樣化優惠方案，提升旅遊體驗。

產業合作方面，縣府團隊跨界整合資源，攜手台灣菸酒公司推出黑鮪魚季聯名金牌啤酒，並與屏東在地品牌豆油伯合作推出通路限定商品，透過多元行銷管道提升活動曝光度與品牌能見度。

縣府與高鐵假期合作推出旅遊行程，串聯東港、小琉球及周邊景點，提供一日及二日遊。搭高鐵從台北出發旅客，可享「送黑鮪魚一日遊」超值優惠，歡迎遊客體驗屏東海洋文化與慢遊魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小琉球 活動 屏東縣

延伸閱讀

桃園龍岡米干節潑水祈福開幕 異域文化齊聚

台南運河百年戶外音樂祭 5/1-5/2登場

2026南投星空季東埔「解憂山谷站」登場

相關新聞

高雄出現馬鈴薯中毒送醫？衛生局嚴正否認 報警追查謠言出處

農業部放寬美國發芽馬鈴薯進口標準引發國人關注，高市衛生局發現，網路流傳高雄市出現馬鈴薯食品中毒案，且有民眾症狀嚴重就醫，衛生局今日嚴正澄清絕無此事，全案移請警察單位依法處辦。

高雄鳳山逾500居民連署 要求納入青年國中自由學區

高雄最大行政區鳳山未來人口數上看42萬人，近年北鳳山人口增加快速。議員林智鴻指出，鎮北里十年來人口增加4673人，教育局不支持鎮北國中設校計畫，近期多達540位鄉親連署希望增設青年國中為自由學區。教育局回應，設校計畫遭學區劃分委員會否決，未來處理學區時會一併做整體考量。

屏東縣立美術館開館首月爆紅 周邊商品秒殺文化消費力成形

屏東縣立美術館3月28日開館以來，短短一個月展現強大的藝文號召力，以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，累積人氣，也帶動屏菸1936文化基地入園人次突破10萬，策展深度到建築空間轉譯，打造南國美學新指標，為屏東文化觀光開展更多可能。

屏東演武場變身星際舞台 5／1「星際漫步月球觀測」登場

屏東夜空再掀話題，屏東縣政府攜手屏東縣天文協會，將在5月1日晚間7時半到9時半，在屏東市鬧「屏東演武場」舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，適逢當月滿月，呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」結合科幻熱潮與觀測，帶領民眾走入城市，感受跨越銀河的星際之旅。

小松鼠調皮一大早觸碰電線死亡 高雄81戶瞬間停電

高雄市鳳山區鳳東路一帶今天清晨5時23分許突然瞬間停電，台電獲報派員至現場查修，發現事故原因是小松鼠碰觸電線，釀81戶停電所致，松鼠當場被電擊死亡，停電戶數已於6時52分復電完畢。

通車才三個月…南橫瓦筏哈橋裂痕 公路局：展開修護

公路局斥資六億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha），通車三個月橋面出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過梅雨季及颱風。公路局南分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河床下刷四十公尺，已展開基椿、擋土牆等保護工程，強化橋梁確保居民通行順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。