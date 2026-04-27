上海踩線團抵金門 縣府：近期赴上海辦旅遊推廣

中國日前宣布將恢復上海居民赴金馬旅遊，上海踩線團今天抵達金門。金門縣府表示，為迎接上海客群，已規劃一系列行銷活動，將於近期赴上海辦理旅遊推廣並與業者交流。

中國福建公安廳出入境管理局於民國113年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請，根據金門縣政府提供資訊，截至今年2月底已累計26萬餘人次陸客持旅遊簽到訪金門。

中國文化和旅遊部（文旅部）今年2月4日宣布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；上海市旅遊行業協會組織所屬業者11人，今天中午抵達金門，首日前往參訪金門酒廠及精武酒窖等，明天將與金門旅遊業相關業者進行座談。

金門縣政府觀光處透過新聞稿表示，此次上海旅遊踩線團到來，象徵客源結構從福建省擴大至長三角經濟圈，也是對金門旅遊接待能量的實測，縣府將持續觀察市場需求，協調小三通船班增班作業，以因應未來可望增加的福建省外遊客人潮。

觀光處指出，今年適逢小三通通航25週年，金門港旅運中心落成並提升入出境通關量能，為迎接上海客群，縣府已規劃一系列行銷活動，將於近期赴上海辦理旅遊推廣並與業者交流。

金門縣政府表示，持續與相關單位溝通，配合兩岸政策走勢，積極爭取更多大陸重點城市居民來金門旅遊，並持續深化小三通航線交通樞紐，穩健推動小三通船班增班作業。