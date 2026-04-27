高雄出現馬鈴薯中毒送醫？衛生局嚴正否認 報警追查謠言出處

農業部放寬美國發芽馬鈴薯進口標準引發國人關注，高市衛生局發現，網路流傳高雄市出現馬鈴薯食品中毒案，且有民眾症狀嚴重就醫，衛生局今日嚴正澄清絕無此事，全案移請警察單位依法處辦。

近日臉書社群對於發芽馬鈴薯討論熱烈，其中一則發文指稱高雄市4月18日疑有馬鈴薯食品中毒案件，並有民眾症狀嚴重就醫。高雄市衛生局表示，4月18日起迄今，衛生局未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，此則社群發文為不實訊息。

衛生局說明，民眾散布不實食安訊息不僅會造成民眾不安，且依據「食品安全衛生管理法」第46條之1規定，散播有關食品安全的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金，全案已移請警察單位依法處辦。

衛生局提醒，收到相關未經證實食安警報，可先至相關衛生單位官網或官方社群查證，切勿隨意轉傳，以免觸法。民眾若有任何食品安全衛生問題，可洽本局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。