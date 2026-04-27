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網傳馬鈴薯食品中毒 高雄市衛生局：不實訊息已報警

中央社／ 高雄27日電

有民眾近日於臉書社群發文聲稱，高雄市4月18日疑有馬鈴薯食品中毒案件，高雄市衛生局今天澄清表示，此則社群發文為不實訊息，已將全案移請警察單位依法究辦。

有民眾近日於臉書（Facebook）社群發文製圖，指高雄市4月18日疑有馬鈴薯食品中毒案件，並有民眾症狀嚴重就醫。衛生局今天表示，經查4月18日起至今，並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件。

衛生局表示，此則社群發文為不實訊息；依據「食品安全衛生管理法」規定，散播有關食品安全謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。衛生局已將全案移請警察單位依法處辦。

衛生局提醒民眾，收到相關未經證實食安警報，可先至相關衛生單位官網或官方社群查證，切勿隨意轉傳，以免觸法；民眾若有任何食品安全衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

高雄市 衛生局 馬鈴薯

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