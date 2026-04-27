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「民主台灣」總統府音樂會卡司出爐 5月23日屏東登場

中央社／ 台北27日電

2026總統府音樂會將於5月23日在屏東縣立體育館登場，適逢總統直選30周年，以「民主台灣 南風暖歌」為題，透過五大主軸連結人民、土地與時代記憶，勾勒這片土地的文化風景。

2026總統府音樂會由總統府與文化總會共同主辦，邀請有「喜劇貴公子」之稱的黃豪平與跨足影視音的全方位藝人劉宇珊擔綱主持。今年以「民主台灣 南風暖歌」為題，五大主軸「島嶼回聲」、「自由綻放」、「自信引領」、「攜手同行」及「守望台灣」層層鋪陳，串聯台灣民主精神的發展軸線。

文總秘書長李厚慶透過文化總會發布的新聞資料表示，30年前，台灣人民在飛彈的威脅下，投出歷史性的一票，從此開啟民選時代，向世界宣告民主決心，「希望透過總統府音樂會，帶領大家重新回望這段歷史，也向世界訴說台灣在風雨中仍持續前行、堅定不移的勇氣。」

節目首段「島嶼回聲」以音樂訴說原住民族、客家文化及新住民的生命故事，邀請屏東排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui、南台灣極具代表性的獨立樂團淺堤、金曲客家歌手米莎、台灣客家及新住民二代創作歌手黃宇寒Han及台灣原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團、海軍軍樂隊等。

第二段由有「詩人歌手」之稱的台語歌王謝銘佑、台語歌后曹雅雯、資深唱將潘麗麗、金曲台語歌王流氓阿德、客語流行音樂重要推手謝宇威，攜手國立實驗合唱團共同演繹，重新詮釋「望你早歸」等經典歌曲，唱出過去那段壓抑與不安的年代。

此外，在地屏東縣聯合管樂團、知名DJ及電子音樂製作人Sonia Calico、原住民饒舌創作組合貨櫃兄弟Reloading Bros跨界共演，並邀請奧運霹靂舞好手孫振客串；客語饒舌歌手Yappy則透過歌曲重新詮釋台灣傳統文化，以跨族群、跨語言的音樂能量，描繪「自信引領」的多元台灣風貌。

台灣近年積極與世界交朋友，這次也特別邀請紐西蘭羅托路亞市（Rotorua）的毛利Te Pā Tū、沖繩樂團THE SAKISHIMA meeting、台灣原住民代表陳建年與謝皓成共同演出，用音樂奏響自由民主友誼的樂章。

壓軸由融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂，攜手搖滾創作歌手林宗興、台中浩天宮四紅哨角隊，以及三金得主音樂創作人陳明章、吳永吉Kiat Tán和豐田國小合唱團獻唱「伊是咱的寶貝」，詮釋「守望台灣」精神。

文總指出，音樂會將於5月23日舉行，地點在屏東縣立體育館，活動當日屏東縣政府將於會場旁仁愛路側規劃約30攤市集活動，並於草皮上搭設大螢幕進行轉播，直播頻道包括華視、Taiwanplus及中華電信MOD等。

總統府 音樂會 文化總會 黃豪平 屏東

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