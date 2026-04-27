澎湖縣長陳光復跌倒重傷還未癒 妻吳淑瑾現身湖西村代探視義剪隊

澎湖縣長陳光復今年春節跌落樓梯重傷，目前仍在高雄榮總加護病房觀察；陳光復今透過臉書更新動態，曝光其妻吳淑瑾前往澎湖湖西鄉探視「光復義剪隊」，鄉親見到吳現身，紛紛關心陳光復動態，鼓勵吳要勇敢堅持。

陳光復臉書今天貼出陳光復「剪頭髮」的照片，貼文寫下「縣長最大的外貌變化，就是理了一個大光頭，頭上有著之前開顱手術留下來的大傷疤，人字型的傷疤，看了雖然有些怵目驚心，但在縣長的牽手吳淑瑾眼裡，那是他奮勇求生的勳章。」

貼文說，「手摸著縣長頭上新長出的頭髮，有白髮，有黑髮，吳淑瑾心中也想起每星期都在各個村莊從事義剪工作的光復義剪隊 ，之前縣長也常請義剪志工打理門面，前天吳淑瑾也特別前往湖西村，探望義剪隊服務團隊，並向鄉親問好。」

發文還提起光復義剪隊成立初衷，指2014年縣長選舉行程中，吳淑瑾巧遇一位行色匆匆的鄉親，他急著出門，要搭車去馬公剪頭髮；在馬公市區理髮或許只是出門轉角的小事；但對偏遠村落的鄉親來說，卻是一趟得算準車次、忍受舟車勞頓的遠征。

陳光復說，這段對市區人來說是難以想像的「距離」，成了當晚夫妻倆商議的大事。於是從2014年起，光復義剪隊開啟了這場跨越五鄉一市、服務超過3萬人次的跳島旅程。這不僅是「剪頭髮」，更是光復縣長夫妻倆對基層服務「近乎執著」的承諾。

貼文末段還以吳淑瑾語氣分享探訪義剪隊的過程，吳淑瑾說，最要感謝的是無私奉獻的理髮師，她們是職業級的大師，甚至都曾自己開設美髮店，十幾年來，他們奉獻假日時間，自備剪髮工具，下鄉出海擔任剪髮志工，七美、望安、北海各地離島也都有他們服務的足跡。

陳光復自春節跌倒至今已逾三個月，由於民進黨已提名他競選連任，如今身體狀況尚未恢復，讓支持者憂心，地方有支持者力拱「吳淑瑾」代夫出征，還在馬公街頭掛起看板，但吳未表態，前天下鄉探視義剪隊行程，地方解讀是走訪基層起手式。