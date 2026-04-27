快訊

台積電二奈米洩密案 「未盡監督之責」遭重罰1.5億元…TEL台灣回應了

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖縣長陳光復跌倒重傷還未癒 妻吳淑瑾現身湖西村代探視義剪隊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾（穿黑衣者）前天下鄉探視光復義剪隊。取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾（穿黑衣者）前天下鄉探視光復義剪隊。取自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復今年春節跌落樓梯重傷，目前仍在高雄榮總加護病房觀察；陳光復今透過臉書更新動態，曝光其妻吳淑瑾前往澎湖湖西鄉探視「光復義剪隊」，鄉親見到吳現身，紛紛關心陳光復動態，鼓勵吳要勇敢堅持。

陳光復臉書今天貼出陳光復「剪頭髮」的照片，貼文寫下「縣長最大的外貌變化，就是理了一個大光頭，頭上有著之前開顱手術留下來的大傷疤，人字型的傷疤，看了雖然有些怵目驚心，但在縣長的牽手吳淑瑾眼裡，那是他奮勇求生的勳章。」

貼文說，「手摸著縣長頭上新長出的頭髮，有白髮，有黑髮，吳淑瑾心中也想起每星期都在各個村莊從事義剪工作的光復義剪隊 ，之前縣長也常請義剪志工打理門面，前天吳淑瑾也特別前往湖西村，探望義剪隊服務團隊，並向鄉親問好。」

發文還提起光復義剪隊成立初衷，指2014年縣長選舉行程中，吳淑瑾巧遇一位行色匆匆的鄉親，他急著出門，要搭車去馬公剪頭髮；在馬公市區理髮或許只是出門轉角的小事；但對偏遠村落的鄉親來說，卻是一趟得算準車次、忍受舟車勞頓的遠征。

陳光復說，這段對市區人來說是難以想像的「距離」，成了當晚夫妻倆商議的大事。於是從2014年起，光復義剪隊開啟了這場跨越五鄉一市、服務超過3萬人次的跳島旅程。這不僅是「剪頭髮」，更是光復縣長夫妻倆對基層服務「近乎執著」的承諾。

貼文末段還以吳淑瑾語氣分享探訪義剪隊的過程，吳淑瑾說，最要感謝的是無私奉獻的理髮師，她們是職業級的大師，甚至都曾自己開設美髮店，十幾年來，他們奉獻假日時間，自備剪髮工具，下鄉出海擔任剪髮志工，七美、望安、北海各地離島也都有他們服務的足跡。

陳光復自春節跌倒至今已逾三個月，由於民進黨已提名他競選連任，如今身體狀況尚未恢復，讓支持者憂心，地方有支持者力拱「吳淑瑾」代夫出征，還在馬公街頭掛起看板，但吳未表態，前天下鄉探視義剪隊行程，地方解讀是走訪基層起手式。

澎湖縣長陳光復曾是光復義剪隊的主顧，今天他的臉書回憶光復義剪隊成立初衷。取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復曾是光復義剪隊的主顧，今天他的臉書回憶光復義剪隊成立初衷。取自陳光復臉書

澎湖 陳光復 榮總

延伸閱讀

直搗侯友宜本命嘉義同鄉會 蘇巧慧：嘉義人最會選人、這次選蘇巧慧

綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

嘉義同鄉會同台 侯友宜：把對我的感情疼愛轉給李四川

人夫肝瘤破裂送ICU！妻表現冷淡…女同學天天探望 揭出軌爆衝突

相關新聞

高雄出現馬鈴薯中毒送醫？衛生局嚴正否認並報警追查謠言出處

農業部放寬美國發芽馬鈴薯進口標準引發國人關注，高市衛生局發現，網路流傳高雄市出現馬鈴薯食品中毒案，且有民眾症狀嚴重就醫，衛生局今日嚴正澄清絕無此事，全案移請警察單位依法處辦。

高雄鳳山逾500居民連署 要求納入青年國中自由學區

高雄最大行政區鳳山未來人口數上看42萬人，近年北鳳山人口增加快速。議員林智鴻指出，鎮北里十年來人口增加4673人，教育局不支持鎮北國中設校計畫，近期多達540位鄉親連署希望增設青年國中為自由學區。教育局回應，設校計畫遭學區劃分委員會否決，未來處理學區時會一併做整體考量。

屏東縣立美術館開館首月爆紅 周邊商品秒殺文化消費力成形

屏東縣立美術館3月28日開館以來，短短一個月展現強大的藝文號召力，以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，累積人氣，也帶動屏菸1936文化基地入園人次突破10萬，策展深度到建築空間轉譯，打造南國美學新指標，為屏東文化觀光開展更多可能。

屏東演武場變身星際舞台 5／1「星際漫步月球觀測」登場

屏東夜空再掀話題，屏東縣政府攜手屏東縣天文協會，將在5月1日晚間7時半到9時半，在屏東市鬧「屏東演武場」舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，適逢當月滿月，呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」結合科幻熱潮與觀測，帶領民眾走入城市，感受跨越銀河的星際之旅。

小松鼠調皮一大早觸碰電線死亡 高雄81戶瞬間停電

高雄市鳳山區鳳東路一帶今天清晨5時23分許突然瞬間停電，台電獲報派員至現場查修，發現事故原因是小松鼠碰觸電線，釀81戶停電所致，松鼠當場被電擊死亡，停電戶數已於6時52分復電完畢。

通車才三個月…南橫瓦筏哈橋裂痕 公路局：展開修護

公路局斥資六億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha），通車三個月橋面出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過梅雨季及颱風。公路局南分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河床下刷四十公尺，已展開基椿、擋土牆等保護工程，強化橋梁確保居民通行順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。