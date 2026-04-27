屏東黑鮪魚文化觀光季5月登場 音樂美食饗宴

2026屏東黑鮪魚文化觀光季於5月2日至7月5日登場，縣府今年規劃海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴等，邀請民眾走訪東港，品嚐當季黑鮪魚，感受屏東夏日觀光氛圍。

屏縣府今天舉行「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」記者會。縣府提及，黑鮪魚文化觀光季自2001年開辦至今，是全國最具代表性的漁業觀光節慶之一，透過串聯音樂演出、市集展售與美食體驗，展現東港獨特漁業文化與海洋魅力，也成為吸引國內外旅客的重要品牌活動。

縣府傳播處長蕭裕隆說，今年活動由5月2日晚間東新國中前「海洋音樂會」揭開序幕，將邀請周湯豪、戴愛玲、孫淑媚、草屯囝仔等多名人氣歌手，帶動現場熱鬧氣氛；5月9日在小琉球舉辦「琉住你音樂會」，有鼓鼓呂思緯、白安、朱海君等歌手輪番演唱。

「美食推廣宴」將於6月6日在東隆宮前廣場登場，以在地食材打造經典辦桌料理，呈現東港特色風味，並搭配紅寶石歌廳秀，由康康、陳孟賢等知名歌手帶來多首好歌，讓民眾一次享受聽覺及味覺的雙重饗宴。

蕭裕隆提及，6月13日至14日於大鵬灣國際休閒特區舉辦「大鮪市集」，集結百家攤商，結合海味小吃、文創手作，以及高爾宣、廖文強、青虫aoi等藝人演出，並搭配煙火秀，打造多元感官體驗；「經典之夜」則於6月27日登場，邀請任賢齊等實力派歌手演出。

屏縣府持續跨界整合資源，攜手台灣菸酒公司推出黑鮪魚季聯名金牌啤酒，以及與在地品牌豆油伯合作推出通路限定商品，提升活動曝光度與品牌能見度，也與高鐵假期合作旅遊行程，串聯東港、小琉球及周邊景點，提供一日及二日遊選擇。