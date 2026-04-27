高雄鳳山逾500居民連署 要求納入青年國中自由學區

高雄最大行政區鳳山未來人口數上看42萬人，近年北鳳山人口增加快速。議員林智鴻指出，鎮北里十年來人口增加4673人，教育局不支持鎮北國中設校計畫，近期多達540位鄉親連署希望增設青年國中為自由學區。教育局回應，設校計畫遭學區劃分委員會否決，未來處理學區時會一併做整體考量。

高市議員林智鴻今天在教育部門質詢時關切鎮北、文山、武松、忠誠等里學生權益議題。他表示，十年來鎮北、文山、武松、忠誠四里人口從2萬1514人成長至2萬6739人，成長率24.29%，其中鎮北里增加4673人，成長率高達59.92%為全鳳山之冠。

林智鴻說，2021年曾討論鎮北國中設校議題，時稱文山高中國中部校舍空間足夠；2025年又再度被否決，甚至把非文山特區、牛稠埔核心生活圈的鳳山國中、鳥松國中也納入鄰近學校計算，在統計上產生嚴重偏誤。

鎮北國中設校計畫遭否決，地方家長改爭取鎮北等里納入青年國中自由學區，不要再被管制。林智鴻說，青年國中學齡人口下降，校舍仍有餘裕，已解除總量管制；教育局以通學距離及需行經台1線為由否決地方需求，這兩點也無法說服地方。

林智鴻主張，教育政策應以學生與家長權益為核心，立即啟動鎮北國中設校可行性評估，並應公開學齡人口推估模型、校舍容量與學區劃分依據，且於設校前先行開放青年國中自由學區，以保障家長與學生權益。

教育局長吳立森答詢表示，去年底學區劃分委員會有提案討論，後來依據未來人口增長及鄰近學區距離等因素沒有通過，文山高中國中部預估會在115年至118年維持目前的就學人口，118年後若人口結構沒改變會出現學區人口消長，今年會再重新檢視。此外，鎮北里與青年國中中間還有其他里，處理學區時會一併做整體考量。