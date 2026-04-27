屏東縣立美術館開館首月爆紅 周邊商品秒殺文化消費力成形

屏東縣立美術館3月28日開館以來，短短一個月展現強大的藝文號召力，以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，累積人氣，也帶動屏菸1936文化基地入園人次突破10萬，策展深度到建築空間轉譯，打造南國美學新指標，為屏東文化觀光開展更多可能。

隨著美術館開館熱潮延續，後續國際展覽也備受期待。文化處預告，法國凱布朗利博物館預計今年底至明年初，推出以「雕像」為主軸的特展，持續拓展屏東文化視野與國際連結。

開館首波推出雙主題展覽，日本當代藝術展「當繁花盛開」、在地典藏展「大湧崁岸」，口碑沸騰。其中，「當繁花盛開」集結16位日本知名藝術家作品，不僅展覽本身吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。

屏東縣立美術館開館後在社群引發關注，不少網友分享展覽內容豐富給予極高評價，「不用到日本，在屏東就能一次看到多位藝術大師的作品，還有極具質感的「屏東典藏展」，值回票價。」、「新的美術館很棒，空間很美、在這看展很療癒。」

屏東子弟、藝人邱凱偉（Darren）觀展後表示，回到家鄉都能感受這座城市在人文與設計上的持續成長，美術館在保留歷史肌理的同時注入嶄新藝術能量，令人印象深刻。

文化處指出，除展覽本身，縣立美術館也透過多元活動深化參與感，藝術走入日常生活。「屏美放閃系列工作坊」結合肢體舞動、穿搭美學與戲劇等形式，從青少年、親子到樂齡，帶來不同層次的美學體驗。

文化處表示，美術館開館掀起朝聖人潮，觀展族群年輕化，顯示美術館漸成為吸引年輕世代親近藝術重要場域，對美學教育提升具深遠意義；屏菸8號倉庫推出「屏藏心」IP特展，以流行次文化語彙受到年輕族群青睞，還有客家及原民館跨族群的多元展覽，讓不少外地遊客專程為展覽造訪屏東，透過藝術能量轉化為文化觀光的動能，進而帶動整座城市的文化產值。

屏東縣立美術館開館，推出展覽中展出台灣第一位女性畫家陳進作品「山地門社之女」每日僅限定開放3.5小時，供民眾參觀。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供