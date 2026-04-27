快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣立美術館開館首月爆紅 周邊商品秒殺文化消費力成形

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣立美術館3月28日開館以來，短短一個月展現強大的藝文號召力，以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，累積人氣，也帶動屏菸1936文化基地入園人次突破10萬，策展深度到建築空間轉譯，打造南國美學新指標，為屏東文化觀光開展更多可能。

隨著美術館開館熱潮延續，後續國際展覽也備受期待。文化處預告，法國凱布朗利博物館預計今年底至明年初，推出以「雕像」為主軸的特展，持續拓展屏東文化視野與國際連結。

開館首波推出雙主題展覽，日本當代藝術展「當繁花盛開」、在地典藏展「大湧崁岸」，口碑沸騰。其中，「當繁花盛開」集結16位日本知名藝術家作品，不僅展覽本身吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。

屏東縣立美術館開館後在社群引發關注，不少網友分享展覽內容豐富給予極高評價，「不用到日本，在屏東就能一次看到多位藝術大師的作品，還有極具質感的「屏東典藏展」，值回票價。」、「新的美術館很棒，空間很美、在這看展很療癒。」

屏東子弟、藝人邱凱偉（Darren）觀展後表示，回到家鄉都能感受這座城市在人文與設計上的持續成長，美術館在保留歷史肌理的同時注入嶄新藝術能量，令人印象深刻。

文化處指出，除展覽本身，縣立美術館也透過多元活動深化參與感，藝術走入日常生活。「屏美放閃系列工作坊」結合肢體舞動、穿搭美學與戲劇等形式，從青少年、親子到樂齡，帶來不同層次的美學體驗。

文化處表示，美術館開館掀起朝聖人潮，觀展族群年輕化，顯示美術館漸成為吸引年輕世代親近藝術重要場域，對美學教育提升具深遠意義；屏菸8號倉庫推出「屏藏心」IP特展，以流行次文化語彙受到年輕族群青睞，還有客家及原民館跨族群的多元展覽，讓不少外地遊客專程為展覽造訪屏東，透過藝術能量轉化為文化觀光的動能，進而帶動整座城市的文化產值。

屏東縣立美術館開館，推出展覽中展出台灣第一位女性畫家陳進作品「山地門社之女」每日僅限定開放3.5小時，供民眾參觀。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立美術館開館，推出展覽中展出台灣第一位女性畫家陳進作品「山地門社之女」每日僅限定開放3.5小時，供民眾參觀。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立美術館開館首檔展覽，其中，「當繁花盛開」集結16名日本知名藝術家作品，展覽吸引目光，帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月備貨量，上架不到三天全售罄，後續補貨也出現秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。圖／屏東縣府文化處提供

美術館 屏東縣 屏東

延伸閱讀

新北市美術館延續開館周年熱潮「世界民藝俱樂部」 5/9-5/10接力登場

新北美術館周年 煙火、無人機點亮夜空 宇宙人、Gummy B今接力唱

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

回收塑膠袋變身大型飛行裝置 800新北市民共創「太陽能飛行博物館」

相關新聞

小松鼠調皮一大早觸碰電線死亡 高雄81戶瞬間停電

高雄市鳳山區鳳東路一帶今天清晨5時23分許突然瞬間停電，台電獲報派員至現場查修，發現事故原因是小松鼠碰觸電線，釀81戶停電所致，松鼠當場被電擊死亡，停電戶數已於6時52分復電完畢。

屏東縣立美術館開館首月爆紅 周邊商品秒殺文化消費力成形

屏東縣立美術館3月28日開館以來，短短一個月展現強大的藝文號召力，以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，累積人氣，也帶動屏菸1936文化基地入園人次突破10萬，策展深度到建築空間轉譯，打造南國美學新指標，為屏東文化觀光開展更多可能。

屏東演武場變身星際舞台 5／1「星際漫步月球觀測」登場

屏東夜空再掀話題，屏東縣政府攜手屏東縣天文協會，將在5月1日晚間7時半到9時半，在屏東市鬧「屏東演武場」舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，適逢當月滿月，呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」結合科幻熱潮與觀測，帶領民眾走入城市，感受跨越銀河的星際之旅。

通車才三個月…南橫瓦筏哈橋裂痕 公路局：展開修護

公路局斥資六億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha），通車三個月橋面出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過梅雨季及颱風。公路局南分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河床下刷四十公尺，已展開基椿、擋土牆等保護工程，強化橋梁確保居民通行順暢。

星期評論／高雄土方有去處 又成移動汙染源

高雄「土方之亂」在啟動南星計畫暫置區之後暫時落幕，雖然港區已開放民間及公共工程營建剩餘土石方入場，各地仍有不少工地堆置廢土，另外暫置區大車出入頻繁，大林蒲地區塵土飛揚，衍生空汙及交通混亂等亂象，要徹底解決廢土問題還要繼續努力。

生態導演梁皆得紀錄片「飛吧！熊鷹」 屏東首映

生態導演梁皆得耗時十二年拍攝台灣猛禽紀錄片「飛吧！熊鷹」，昨在屏東環球國賓影城首映，紀錄片從屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳投入熊鷹調查揭開序幕，探討熊鷹羽毛在部落的文化意義與生態保育課題，並思考「仿真羽毛」替代可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。