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屏東演武場變身星際舞台 5／1「星際漫步月球觀測」登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東夜空再掀話題，屏東縣政府攜手屏東縣天文協會，將在5月1日晚間7時半到9時半，在屏東市鬧「屏東演武場」舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，適逢當月滿月，呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」結合科幻熱潮與觀測，帶領民眾走入城市，感受跨越銀河的星際之旅。

交通旅遊處表示，每年5月4日為全球星戰迷的重要節日，源自經典台詞「May the Force be with you」的諧音，街頭天文選在星戰日前夕舉辦，結合屏東低光害環境優勢，將天文觀測帶入城市場域，讓民眾在熟悉的生活空間中，重新發現仰望星空的樂趣，打造兼具科學教育與觀光魅力的夜間體驗。

為讓參與民眾獲得震撼視覺感受，屏東縣天文協會也在演武場提供專業級觀測支援，屏東星空大使施世治專業導覽，解析滿月特色，帶領民眾認識月球地形與星象知識，穿插星空神話故事與互動有獎徵答，提升參與趣味。現場也設置多組高倍率天文望遠鏡，讓民眾近距離觀測月球環形山與寧靜等壯麗景觀。

現場導入「星空攝星儀」設備，專業人員指導民眾使用手機拍攝月球影像，留下專屬於屏東夜空珍貴畫面，採免費自由參加，無需事先報名，歡迎天文愛好者及親子家庭踴躍參與，共同感受歷史場域與星空觀測交織的獨特魅力。

屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府交旅處在國際星戰日前夕，在屏東市區屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文，感受跨越銀行的星際之旅。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東 屏東縣 月球

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