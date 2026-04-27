小松鼠調皮一大早觸碰電線死亡 高雄81戶瞬間停電

高雄市鳳山區鳳東路一帶今天清晨5時23分許突然瞬間停電，台電獲報派員至現場查修，發現事故原因是小松鼠碰觸電線，釀81戶停電所致，松鼠當場被電擊死亡，停電戶數已於6時52分復電完畢。

台電鳳山區營業處指出，今天清晨5時23分許，位於高雄市鳳山區鳳東路、杭州西街、西湖街、杭州街等一帶停電。

台電接獲通報後，立即派員前往現場查修，發現一隻小松鼠遭電殛死亡，研判停電事故原因為松鼠碰觸電線導致現場81戶停電，於6時52分已全數復電；台電對於停電造成民眾不便，深感抱歉。

小松鼠頻闖禍釀停電，本月9日清晨，大寮區大寮區正氣路一帶有跳電情形，一度伴隨火警通報，台電鳳山區處派員勘查後確認，停電原因因松鼠誤觸電線桿避雷器導致線路跳脫，一度影響752戶，歷經2小時搶修並暫時切斷供電才恢復。