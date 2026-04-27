生態導演梁皆得紀錄片「飛吧！熊鷹」 屏東首映

生態導演梁皆得耗時十二年拍攝台灣猛禽紀錄片「飛吧！熊鷹」，昨在屏東環球國賓影城首映，紀錄片從屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳投入熊鷹調查揭開序幕，探討熊鷹羽毛在部落的文化意義與生態保育課題，並思考「仿真羽毛」替代可能性。

「飛吧！熊鷹」不僅是紀錄片也是對台灣山林生態告白。梁皆得深入險峻山區，記錄熊鷹的繁衍成長與環境變遷面臨嚴峻挑戰，細膩呈現猛禽與土地連結，以及熊鷹與屏東排灣族、魯凱族存在神聖且密不可分的關係。

首映會獲緯創人文基金會贊助，瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美、霧台鄉阿禮部落魯凱族傳統領袖包基成、仿真羽毛創始人鍾金男、孫元勳研究團隊出席觀看。

梁皆得感性分享，這部片能順利完成，他要感謝研究夥伴、部落朋友及基金會的長期支持。不只是記錄一種鳥類，更是記錄一群人如何透過行動，試圖在山林中找到人類與自然共存的平衡點。

包基成說，他贊成仿真羽毛使用，若沒有熊鷹就不可能有傳統領袖，沒有傳統領袖就沒有文化，文化底蘊是倫理，他的父親曾告訴他「我們只取所需」，希望熊鷹展翅生生不息。

蕭惠美表示，她對仿真羽毛使用從反感到接受。孫元勳說，盼大眾透過紀錄片認識熊鷹的生態角色，部落年輕一輩有更深入認識，改變對使用熊鷹羽毛的態度。「飛吧！熊鷹」五月十五日起全台上映。