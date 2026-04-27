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星期評論／高雄土方有去處 又成移動汙染源

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高雄「土方之亂」在啟動南星計畫暫置區之後暫時落幕，雖然港區已開放民間及公共工程營建剩餘土石方入場，各地仍有不少工地堆置廢土，另外暫置區大車出入頻繁，大林蒲地區塵土飛揚，衍生空汙及交通混亂等亂象，要徹底解決廢土問題還要繼續努力。

今年初高市府宣稱率先採用產地直送暫置場簡化土方處理流程，因為末端處理不及塞車，或業者嫌程序繁瑣進場意願低落，工地堆置廢土現象尚未根絕。暫置區內也不時出現廢土含水量過高，夾帶超乎規定的巨大石塊或水泥塊入場的違規情形。

為將土方送入南星計畫區，每日多達八、九百趟次大車頻繁行走沿海路、南星路，已成為嚴重的移動汙染源，再加上堆置場沒有自來水，管理單位須抽地下水灑水及清潔，大量揚塵對工人及鄰近居民造成威脅。居民因風沙太大無法開窗，必須常常掃地及擦拭家具。

回頭看美濃農地盜採土石問題，去年市府納管八處坑洞，僅收到廿五萬元罰鍰，雖宣稱跨局處聯手裁罰破六千萬元，逾期未繳交罰鍰者，市府全數移送法務部行政執行署，強制執行名下財產，不過議員仍憂心農地恢復原狀的費用恐由全民負擔。

此擔心並非毫無根據，去年旗山馬頭山遭不法集團濫倒二八○四公噸廢棄物，行為人未在期限內完成廢棄物清理，最後由高市環保局代清運，後續再向行為人追討。早年高雄、屏東兩地陸上濫採土石坑洞，至今仍有多處列管尚未恢復原狀，其中高樹鄉的國有土地坑洞則由縣府與國有財產署合作，利用疏濬土石方回填，歷時五年才變成太陽能光電示範區。破壞容易，若想恢復原貌卻要付出極大成本。

廢棄物 農地 高雄

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