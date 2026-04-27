通車才三個月…南橫瓦筏哈橋裂痕 公路局：展開修護

公路局斥資六億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha），通車三個月橋面出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過梅雨季及颱風。公路局南分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河床下刷四十公尺，已展開基椿、擋土牆等保護工程，強化橋梁確保居民通行順暢。

台廿線南橫公路勤和至復興路段是易崩塌路段，串聯復興、拉芙蘭及梅山三個部落的明霸克露橋在二○二一年被暴漲溪水沖毀，公路局重建新橋並更名瓦筏哈橋，一月廿八日舉辦祈福儀式後開放通行。

近日在地居民通行時發現，鄰近橋頭的橋面竟然出現長長裂痕，且在引道路段有三處下陷，工程單位用水泥修補裂縫。

居民質疑，下沒幾天雨就「原形畢露」，到底能不能撐得過梅雨及颱風？

公路局南區養護工程分局指出，甲仙工務段辦理台廿臨九三線三六十公尺至一公里又四百公尺（瓦筏哈橋引道路段）災害修復工程，預計施作至今年七月卅日，該路段目前道路縮減，機動採單線雙向管制通行，請用路人依據工區標誌及交管人員指引通行。

甲仙工務段長鄭敏華進一步說明，山區地質差、環境變化很大，橋梁施工期間遭逢丹娜絲颱風及後續豪雨侵襲，公路局已提早編列二點七億元預算施作保護工程，希望藉此減緩玉穗溪及荖濃溪對橋梁的衝擊及破壞。