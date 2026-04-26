「飛吧！熊鷹」紀錄片拍下全台最難見到神秘猛禽 揭部落文化與保育對話

深耕生態影像紀錄多年導演梁皆得耗時12年拍攝台灣猛禽紀錄片「飛吧！熊鷹」，今在屏東環球國賓影城舉口碑首映會，紀錄片由屏科大研究總中心野鳥研究站特聘研究員、教授孫元勳投入熊鷹調查揭開序幕，思考熊鷹羽毛在部落文化意義與生態保育課題，探討「仿真羽毛」替代可能性，全片5月15日起全台上映。

「飛吧！熊鷹」不僅是紀錄片也是對台灣山林生態深刻告白，導演梁皆得延續對猛禽長年觀察，深入險峻山區，忠實記錄熊鷹繁衍成長與環境變遷面臨嚴峻挑戰。紀錄片呈現猛禽與土地連結，深刻描繪熊鷹與屏東排灣族、魯凱族原住民文化，有著神聖且密不可分關係。

今天口碑首映會獲緯創人文基金會贊助，多名部落傳統領袖包括瑪家鄉排灣部落排灣族的蕭惠美、霧台鄉阿禮部落魯凱族傳統領袖包基成、仿真羽毛創始人鍾金男、教授孫元勳等人出席。

映後座談，大家關注熊鷹在原住民文化崇高地位與現代保育課題，展現台灣在生態保育推動，邁向「在地參與」與「科學數據」結合的新里程。

​導演梁皆得在座談感性說，這部片能順利完成，感謝所有研究夥伴、部落朋友及緯創人文基金會的長期支持。這不只是記錄一種鳥類，更是記錄一群人如何透過行動，試圖在這片山林中找到人類與自然共存的平衡點。

霧台鄉阿禮部落傳統領袖包基成感動的說，他贊成仿真羽毛使用，若沒有熊鷹就不可能有傳統領袖，沒有傳統領袖就沒有文化，文化底蘊是倫理，他的父親曾告訴他「我們只取所需」，希望熊鷹能展翅生生不息。

「我是一隻熊鷹，從北大武山聖山飛過我的傳統領域、土地、河流、獵區，不會迷思、迷惘」排灣部落傳統領袖蕭惠美引用部落古諺感動的說，起初她對仿真羽毛反感如今她能接受，展現珍惜生態與原民文化倫理，祖先所描述，飛過這麼多，看到這裡只有一人佩戴熊鷹羽毛，讓她反思愛惜生態同時，文化中也重視相關倫理身分。

孫元勳說，透過紀錄片，讓大家認識熊鷹與在生態中扮演角色，企盼部落年輕一輩有更深入認識，或許在對使用熊鷹羽毛態度或許有改變。

主辦單位與研究團隊表示，未來持續推動棲地管理計畫，呼籲大眾支持台灣猛禽保育，讓熊鷹的英姿能長久翱翔在中央山脈之上。

屏東縣瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美今出席「飛吧！熊鷹」紀錄片屏東首映會，她特別帶著仿真熊鷹羽毛，描述熊鷹對排灣族文化意義與保育課題。記者劉星君／攝影