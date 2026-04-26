萬人浴佛祈和平 19國僧眾齊聚屏東慶祝佛誕

慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛誕辰，屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」，除了國內各佛教團體，還有吸引來自全球19個國家、逾萬名僧侶與信眾齊聚一堂，場面莊嚴隆重。

活動由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會舉辦，台灣佛教總會理事長會常大法師、名譽理事長宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露、屏東縣佛教會理事長釋見引共同主持，並邀請內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文等人參與。

活動由各宗教團體與文化隊伍迎佛進場揭開序幕，慈明高中學生手持佛旗迎風揮舞，摩耶夫人、太子聖像及六牙白象登場。來賓致詞後，進行祈願文祝禱、宗教獻供與佛前大供儀式，接著叩鐘祈福及浴佛，祈求世界和平、風調雨順、國泰民安。

劉世芳表示，佛教慈悲濟世精神深植台灣社會，歷次重大災害宗教團體總是第一時間投入救援。透過浴佛大典不僅凝聚信仰，更傳遞祈福與關懷，讓世界看見台灣自由、多元且包容的宗教文化。

周春米表示，在當前極端氣候與社會挑戰下，宗教扮演安定人心的重要角色，不僅撫慰疲憊心靈，更在面對挫折與威脅時成為社會堅實的後盾。感謝屏東佛教界長年投入慈善救助與社區教育，無私奉獻為地方注入溫暖與力量。

王金平則表示，宗教間的尊重與合作至關重要，活動充分體現「不分教派、不分黨派」的核心價值。透過浴佛大典洗滌心靈，回歸清淨本性，也讓潮州逐步成為國際矚目的佛教重要據點。

慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛誕辰，屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」，眾人叩鐘祈福。記者潘奕言／攝影

慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛誕辰，屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」。記者潘奕言／攝影