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讓澎湖囡仔平安成長 縣府：守護人生起跑點每個孩子

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖縣政府參議洪棟霖今天在兒保親子活動中表示，每個孩子在人生起跑點上，社會各個階層都要給予健全支持，共同守護平安成長，讓兒少問題在幸福城市成為零容忍、零發生。

澎湖家扶中心配合「428兒童保護日」，今天在澎湖國際廣場舉辦「用愛包圍Kids First」兒保親子同樂會，包括縣府參議洪棟霖、湖西鄉長陳振中、民進黨議員呂黃春金與無黨籍議員莊光大、家扶榮譽主委陳雙全與扶幼主委蕭文勝等人都到場力挺兒保，並頒贈衛福部澎湖醫院副院長蔡文祥「兒保大使」證書，並分享在醫療中所引發家庭兒少暴力事件。

洪棟霖對家扶中心與每個家庭父母，在兒少保護的投入與奉獻上，代表縣府表示感謝，無論是貧窮或弱勢兒少，在人生起跑點上，政府、社會與家庭都要給予健全支持與關心，不讓他們感到茫然無助，共同守護兒少身心安全，讓兒少問題在幸福的城市裡成為「零容忍」、「零發生」。

澎湖家扶中心「用愛包圍Kids First」兒保親子同樂會活動，今天以「兒少身體界」與「兒少網路使用安全」為主，現場並安排有兒童保護行動劇與藝文演出外，並有藝術風箏、親子闖關、VR遊戲與各區友善園遊攤位等，讓家長與孩子在輕鬆氛圍中學習風險辨識與自我保護能力。

無黨籍 衛福部 陳振中 澎湖縣

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