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高雄全新國際觀光廣告 日韓越馬4國強力放送

中央社／ 高雄26日電

高雄觀光局推出全新觀光品牌「KEEP VIBRANT KAOHSIUNG」，並製作城市觀光行銷形象廣告，在日本韓國、越南、馬來西亞等4國放送，盼提升高雄的國際旅遊能見度與吸引力。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，全新的高雄觀光品牌，以「KEEP VIBRANT KAOHSIUNG」為核心概念及視覺形象設計，製作國際廣告，在日本大阪、韓國釜山、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡的交通樞紐與熱門景點，透過戶外媒體等管道播放宣傳。

觀光局表示，國際廣告結合高雄在地特色與國際旅人視角，透過影像敘事，及觀光行銷策略布局與廣告露出，向全球旅遊市場傳達高雄港都深厚的文化底蘊、山海河港豐富的自然生態、摩登港灣與時尚潮流的鮮明形象，邀請全球旅人一同造訪高雄。

觀光局說明，今年初率先於韓國曝光國際廣告；日本自2月中旬起，持續播放至3月中旬；越南在3月於胡志明市知名觀光景點咖啡公寓等處播放；馬來西亞則在4月，於吉隆坡熱門購物中心及高速公路大型看板播放。

觀光局指出，透過東北亞、東南亞國家重要都市交通節點的戶外媒體與數位廣告整合投放，逐步擴大高雄觀光品牌的能見度與滲透率；整體東北亞與東南亞市場廣告，全年總觸及人次預估突破2800萬以上，可望為高雄帶來國際旅遊動能。

此外，全球綜合旅遊品牌Expedia公布，2026年日本黃金週海外旅遊目的地「隱藏瑰寶高CP值性價比」排名，高雄榮登全台第1、全球第4名。

日本 馬來西亞 韓國 觀光局 高雄

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