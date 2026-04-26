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南橫瓦筏哈橋墩基礎裸露 公路局加固施工確保安全

中央社／ 高雄26日電

荖濃溪河床去年因風災豪雨沖刷，導致南橫「瓦筏哈橋」橋墩基礎裸露。公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，正辦理相關加固及防護工程，橋面板及橋梁結構無受損。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段長鄭敏華今天告訴中央社記者，荖濃溪河床去年受颱風丹娜絲及豪雨影響，再下刷40公尺，造成瓦筏哈橋墩基礎有沖刷裸露狀況。

鄭敏華表示，已編納丹娜絲風災特別預算辦理保護施工，目前正辦理勤和端橋台引道及墩柱加固，以及第一橋墩坡面防護施工，另瓦筏哈橋面板及橋梁結構無受損，不影響通行安全。

鄭敏華提到，因勤和端橋台引道及墩柱部分，有路面裂縫情形，為配合現地下邊坡施工需求，甲仙段已先調整護欄並縮減路面，現場由保全人員全天候管制交通及應變處置，不影響道路通行。

鄭敏華表示，此工程自4月15日開工後，即要求廠商趕工加速辦理，另外，甲仙段於施工前已向當地居民溝通說明，希望加快保護工程施工進度，確保橋梁在汛期間的安全。

南橫公路「明霸克露橋」部分橋梁段自民國110年遭沖毀，交通部公路局以近新台幣5億元新建「瓦筏哈橋」，銜接尚未沖毀橋梁段，1月27日完工、28日開放通車。

瓦筏哈橋位於台20線勤和到復興路段，荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪交會處，橋址處3溪交互影響，於莫拉克風災後河床沖淤劇烈，水文、地質條件不穩。

甲仙工務段當時表示，路段通車性質僅屬階段性，還無法完全因應區域複雜水文地質條件，將爭取經費辦理路段復建及維護，並持續辦理水文地質評估，以探尋永久路廊可行性。

中央社 豪雨 橋梁

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