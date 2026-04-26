月考完民眾黨大Fun送 馬公市小朋友持考卷免費吃冰

考完月考來碗冰，讓國中小學子最開心，民眾黨現任馬公市代表會副主席莊國輝今天在澎湖縣黨部推出持考卷免費送小朋友吃霜淇淋活動，還提供康乃馨感謝媽媽，現場幸福滿滿。

民眾黨澎湖縣黨部「考試Fun福利．國輝葛格請吃冰」活動，今天在馬公黨部登場，一個上午吸引上百對親子們，帶著剛考完的月考試卷，前來兌換霜淇淋，現場人氣滿滿。

莊國輝親自帶著小朋友們體驗製冰與協助出冰的感覺外，每位小朋友依喜歡口味，再加上配料等，個個吃得津津有味、清涼有勁，小朋友都異同聲說，考完試還有免費霜淇淋可吃，最開心。

由於母親節將屆，民眾黨澎湖縣黨部現場還準備有康乃馨，莊國輝也一一贈送給前來的媽媽們，感謝引導子女考前準備及生活照顧，提前祝賀母親節，也讓同行媽媽們備感溫馨。