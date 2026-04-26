快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄鹽埕宮廟遶境狂炸鞭炮惹民怨 制止還不甩警察消防環保聯手大開單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供
高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供

高雄市鹽埕區大舞台威靈宮昨天舉辦遶境與祈安清醮活動，隊伍行經五福四路時卻燃放大量鞭炮，導致周邊道路煙霧瀰漫，警方獲報後到場開罰2400元，另舉發交通違規25件，罰單總額1萬6800元；高雄市消防局制止陣頭不要違規時，對方仍執意亂放煙火，認定遶境隊伍違規，舉發兩件，恐吞30萬元罰單。

威靈宮昨天下午舉行遶境，入夜後民眾行經鹽埕區，發現五福四路充滿煙霧，照片、影片PO上社群平台，引起廣大網友熱議，「快被毒死了」、「這是嫌高雄空汙不夠嚴重嗎？」、「不說還以為失火」。

鹽埕警方也接獲多次報案，隨即派員到現場，經查該活動有提出路權申請，事前雖於協調會約制人員遵守交通規則，燃放鞭炮也要遵守規定，針對違規影響行車動線部分，警方查證屬實，開罰2400元。

鹽埕警方表示，活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達1萬6800元，違規放鞭炮則由消防局負責調查。

消防局爆竹煙火取締小組，沿途跟監巡邏，昨晚間9時許，於七賢三路與大仁路口查獲有廟方人員違法使用煙火，小組勸導及宣導時，現場卻秩序混亂，且有妨害公務等行為。

消防局表示，現場因秩序混亂，經勸導後該廟方人員仍執意施放，立即依法舉發且認定違規情節重大，已依爆竹煙火管理條例第及高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，共舉發2件，各可開罰3萬至15萬罰鍰，除要求該宮廟人員於指定日期參加講習，違者將加重處分。

高雄市環保局也在臉書發文，對於宮廟遶境期間因於不同地點及時段燃放鞭炮，產生大量粒狀污染物，且於禁止時段使用擴音設備影響安寧，均依法告發，統計裁處空汙法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元。

高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供
高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供

高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，消防局制止時陣頭不甩，隨即送出兩張罰單。高雄市消防局提供
高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，消防局制止時陣頭不甩，隨即送出兩張罰單。高雄市消防局提供

高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供
高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供

遶境 高雄 高雄市

延伸閱讀

大甲媽回鑾彰化再爆推擠衝突 女子被警壓制恐涉妨害公務

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

新莊幼兒園不當對待幼生 6人處分、園所罰30萬停招1年

敢亂就抓！大甲媽午後進清水沙鹿 警重兵「零容忍」陣頭衝突

相關新聞

才通車3個月！南橫瓦筏哈橋橋面裂縫引道下陷 民憂能撐過梅雨颱風？

公路局斥資6億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha）年初剛通車，不到3個月橋面就出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過即將到來的梅雨季及颱風。公路局南區養護工程分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河川又下刷40公尺，近日已展開基椿、擋土牆等保護工程，持續加強保固橋梁，以維護居民通行便利。

高雄鹽埕宮廟遶境狂炸鞭炮惹民怨 制止還不甩警察消防環保聯手大開單

高雄市鹽埕區大舞台威靈宮昨天舉辦遶境與祈安清醮活動，隊伍行經五福四路時卻燃放大量鞭炮，導致周邊道路煙霧瀰漫，警方獲報後到場開罰2400元，另舉發交通違規25件，罰單總額1萬6800元；高雄市消防局制止陣頭不要違規時，對方仍執意亂放煙火，認定遶境隊伍違規，舉發兩件，恐吞30萬元罰單。

高屏二快地方怨「路線不符需求」毀水保 專家：應尊重專業

高雄、屏東間東西向第二條快速公路正在進行細部設計，屏東端預計今年動工，但高雄大樹區居民抗議表示，新路廊需徵收土地，且交通串聯性較低，甚至破壞丘陵地水保，要求改回舊路線；公路局澄清新路線能避開軍營和中科院營區，也避開高屏溪大樹攔河堰取水口，避免影響高雄人用水；專家也表示，新路線已經過8年二階環評通過，不應再延宕動工了。

質疑高屏二快新路線影響水保、須廣徵農地 大樹逾百人抗議

「高屏二快」是銜接國道一號、三號與七號的關鍵路廊，高雄大樹區三和里百餘名居民昨齊聚興雲寺反對大樹路段規畫，質疑核定路線增加三百億元經費、不利高屏溪集水區水土保持，無法紓解省道台一線、台八八線交通壅塞。公路局新工南分局回應，因疫情及物價飛漲導致經費增加，跟路線變更無關；新路線可避開軍營及高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍，降低環境敏感區影響。

未來到高鐵左營站僅20分鐘 九如房地價漲、建商齊發

高屏東西向第二條快速道路採分段同步併行設計作業，預定今年九月從屏東縣九如段動工，完工後九如鄉民到高鐵左營站只要廿分鐘。看好未來便利性，鄉內土地及房地產價格均上漲，建案齊發，還有建商去年就推出造鎮計畫，打造數百戶住宅。

台灣佛教總會理事長交接 19國逾3000僧眾觀禮

台灣佛教總會第25、26屆理事長交接暨第26屆理監事就職典禮，今天在屏東全球佛教聯合會館舉行，在來自全球19個國家、逾3000名僧侶與信眾見證下，新任理事長會常大法師從前任理事長宏安長老尼手中接下印信完成交接，場面莊嚴隆重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。