高雄鹽埕宮廟遶境狂炸鞭炮惹民怨 制止還不甩警察消防環保聯手大開單

高雄市鹽埕區大舞台威靈宮昨天舉辦遶境與祈安清醮活動，隊伍行經五福四路時卻燃放大量鞭炮，導致周邊道路煙霧瀰漫，警方獲報後到場開罰2400元，另舉發交通違規25件，罰單總額1萬6800元；高雄市消防局制止陣頭不要違規時，對方仍執意亂放煙火，認定遶境隊伍違規，舉發兩件，恐吞30萬元罰單。

威靈宮昨天下午舉行遶境，入夜後民眾行經鹽埕區，發現五福四路充滿煙霧，照片、影片PO上社群平台，引起廣大網友熱議，「快被毒死了」、「這是嫌高雄空汙不夠嚴重嗎？」、「不說還以為失火」。

鹽埕警方也接獲多次報案，隨即派員到現場，經查該活動有提出路權申請，事前雖於協調會約制人員遵守交通規則，燃放鞭炮也要遵守規定，針對違規影響行車動線部分，警方查證屬實，開罰2400元。

鹽埕警方表示，活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達1萬6800元，違規放鞭炮則由消防局負責調查。

消防局爆竹煙火取締小組，沿途跟監巡邏，昨晚間9時許，於七賢三路與大仁路口查獲有廟方人員違法使用煙火，小組勸導及宣導時，現場卻秩序混亂，且有妨害公務等行為。

消防局表示，現場因秩序混亂，經勸導後該廟方人員仍執意施放，立即依法舉發且認定違規情節重大，已依爆竹煙火管理條例第及高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，共舉發2件，各可開罰3萬至15萬罰鍰，除要求該宮廟人員於指定日期參加講習，違者將加重處分。

高雄市環保局也在臉書發文，對於宮廟遶境期間因於不同地點及時段燃放鞭炮，產生大量粒狀污染物，且於禁止時段使用擴音設備影響安寧，均依法告發，統計裁處空汙法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元。

高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，警消及環保局送出多張罰單。高雄市環保局提供

高雄鹽埕區大舞台威靈宮鞭炮昨天狂炸整天，消防局制止時陣頭不甩，隨即送出兩張罰單。高雄市消防局提供