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才通車3個月！南橫瓦筏哈橋橋面裂縫引道下陷 民憂能撐過梅雨颱風？
公路局斥資6億元重建南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha）年初剛通車，不到3個月橋面就出現裂痕，引道路面則有三處下陷跡象，居民擔憂能否撐過即將到來的梅雨季及颱風。公路局南區養護工程分局表示，受去年丹娜絲及豪雨影響，河川又下刷40公尺，近日已展開基椿、擋土牆等保護工程，持續加強保固橋梁，以維護居民通行便利。
台20線南橫公路勤和至復興路段是易崩塌路段，串聯復興以上三部落的明霸克露橋在2021年被暴漲溪水沖毀，公路局斥資6億元重建瓦筏哈橋（Uavaha），1月28日舉辦祈福儀式後開放通行。
通車至今不到3個月，桃源當地居民發現，橋面有裂痕，且有三處下陷，工程單位用水泥修補裂縫。居民說，新橋下幾天雨就「原形畢露」，到底能不能撐得過梅雨及颱風？
公路局南區養護工程分局公告指出，甲仙工務段為辦理台20臨93線0k+360至1K+400 （瓦筏哈橋引道路段)）災害修復工程，預計施作至2026年7月30日，該路段目前道路縮減，機動採單線雙向管制通行，請用路人依據工區標誌及交管人員指引通行。
甲仙工務段長鄭敏華說明，山區地質差、環境變化很大，在橋梁施工期間，去年丹娜絲颱風及豪雨又造成荖濃溪河床又下刷40公尺，公路局已提早編列2.7億元預算施作保護工，希望藉此減緩玉穗溪及荖濃溪的衝擊破壞，施工前已跟當地居民溝通說明。
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