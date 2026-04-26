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高屏二快地方怨「路線不符需求」毀水保 專家：應尊重專業

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄、屏東間東西向第二條快速公路正在進行細部設計，但高雄大樹區居民抗議表示，新路廊需徵收土地，且交通串聯性較低，甚至破壞丘陵地水保。記者徐白櫻／攝影
高雄、屏東間東西向第二條快速公路正在進行細部設計，但高雄大樹區居民抗議表示，新路廊需徵收土地，且交通串聯性較低，甚至破壞丘陵地水保。記者徐白櫻／攝影

高雄、屏東間東西向第二條快速公路正在進行細部設計，屏東端預計今年動工，但高雄大樹區居民抗議表示，新路廊需徵收土地，且交通串聯性較低，甚至破壞丘陵地水保，要求改回舊路線；公路局澄清新路線能避開軍營和中科院營區，也避開高屏溪大樹攔河堰取水口，避免影響高雄人用水；專家也表示，新路線已經過8年二階環評通過，不應再延宕動工了。

高雄、屏東間東西向第二條快速公路（簡稱高屏二快），起自高雄左營區高鐵路，往東行經國道七號及國道十號交會處，經大樹區丘陵區跨越高屏溪，迄點位於屏東九如鄉，總經費938.87億元，最快2033年完工。不過大樹區三和里居民認為，原規畫路線北移後，導致廣大農地面臨徵收、經費因此暴增，要求回歸2018年舊路線。

大樹區三和里居民組織自救會稱，舊路線預算僅需600億元，並在大樹區姑山里設交流道，靠近人口稠密區，可填補里嶺大橋跟高屏大橋中間沒有道路橫跨高屏溪的困境，北移後會破壞丘陵地水土保持，影響高屏溪攔河堰取水。公路局對此回應，路線往東北調整可避開軍方大樹北營區及中科院林園營區，從大樹丘陵區續往東行，也避開高屏溪大樹攔河堰取水口。

臉書「高雄好過日」表示，高屏二快歷經嚴格的二階環評，8年時間已經評估過數個方案，包含更難施作的地下穿越屏東機場等，原規畫路廊經過軍營、中科院且接近高屏溪大樹攔河堰取水口，環評無法過關，因此改為現今方案，屏東縣曾在6年前就曾提出交通串聯性疑慮，由中央研議國防、水利設施是否能調整，最後可行的仍為現有路廊。

「居民抗議關鍵，仍是舊路線以國有地為主，北移後需徵收至少數十名地主土地」，高雄好過日表示，國道七號也遇到類似問題，因高屏二塊屏東端C1標預計今年開始動工，地方必須做最後抗爭；但高屏二快完工已推遲到2033年，若重啟評估，恐再延宕5年，甚至胎死腹中，「期盼他們（民代）能回歸工程專業，尊重8年來歷經二階環評與多個路線研究下的結果，別讓高屏重大交通建設再無限拖延下去了。」

中科院 屏東 中科

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