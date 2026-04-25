台灣佛教總會理事長交接 19國逾3000僧眾觀禮

台灣佛教總會第25、26屆理事長交接暨第26屆理監事就職典禮，今天在屏東全球佛教聯合會館舉行，在來自全球19個國家、逾3000名僧侶與信眾見證下，新任理事長會常大法師從前任理事長宏安長老尼手中接下印信完成交接，場面莊嚴隆重。

包括內政部宗教及禮制司長林振祿、中國佛教會理事長心茂大和尚，及教界諸山長老、全國各地佛教會理事長等均到場，另外也有來自全球19國的佛教團體參與；總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰也致賀電祝賀。

典禮依循佛教傳統儀軌進行，包括唱三寶歌、印信交接、會旗交接、頒發當選證書與聘書、會旗進場及貴賓致贈賀禮等。值得一提的是，曾於電影「悉達多太子」中飾演佛陀的印度演員加甘．馬利克（Gagan Malik）也到現場，他因該角色深刻影響其人生觀，進而投入佛教弘法與公益行動中。

宏安長老尼致詞時肯定新任理事長會常大法師才德兼備，未來必能帶領台灣佛教總會發展。她也感謝秘書長見引法師、歷屆理事長與全體理監事長年付出，讓會務穩健推展。

會常大法師致詞時表示，適逢台灣佛教總會創會80周年，將串聯全台宗教界於北、中、南舉辦「靜心、敬老、祈和平護國大法會」；未來會持續推動全台僧伽照護網絡，整合醫療與長照資源，讓修行者無後顧之憂，安心弘法利生。

林振祿代表內政部部長劉世芳出席，他說這次典禮展現台灣宗教多元包容與國際連結的能量，期許新任理事長持續引領佛教界為社會注入安定力量，也肯定佛教長期在公益慈善及社會教育領域的貢獻。

台灣佛教總會第25、26屆理事長交接暨第26屆理監事就職典禮，會旗交接後現場揮舞會旗一片旗海。記者潘奕言／攝影

內政部宗教及禮制司長林振祿（左）頒發證書給台灣佛教總會新任理事長會常大法師。記者潘奕言／攝影