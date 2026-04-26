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未來到高鐵左營站僅20分鐘 九如房地價漲、建商齊發

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣九如鄉長藍聰信（右一）出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉長藍聰信（右一）出席高屏二快新建工程C1標第一次公聽會。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東西向第二條快速道路採分段同步併行設計作業，預定今年九月從屏東縣九如段動工，完工後九如鄉民到高鐵左營站只要廿分鐘。看好未來便利性，鄉內土地及房地產價格均上漲，建案齊發，還有建商去年就推出造鎮計畫，打造數百戶住宅。

高屏二快屏東端C1標工程範圍在九如鄉境內，因屬非都市計畫區用地，取地較容易，為全線最早動工路段。九如鄉長藍聰信說，鄉民都非常期待，希望能早一點完工。

他說，高屏二快全長廿二點六公里，經過路線大多為公有地或台糖地，徵收的部分很少，因此並未聽到反對聲音；這條道路除了讓交通更便利，也能串聯南台灣的科技廊帶，帶動產業發展。

看好九如鄉發展的人提早進場，有建商去年推出造鎮計畫。藍聰信說，近年台灣房地產普遍上漲，九如鄉基礎建設不斷，土地及房價都一直漲。

王姓房仲業者表示，九如鄉主要住宅區都沿著省道台三線發展，南二高九如交流道啟用後，讓九如成為屏北的交通樞紐；如今高屏二快又要動工，九如鄉南、北均有高速道路，交通更加便捷。

另外屏東市區到高屏二快交流道雖有段距離，但完工後仍能縮短到左營的時間，因此屏東市房價也很有支撐力。

縣府表示，高屏二快是屏縣重要的交通建設，感謝中央支持屏東端先動工。高屏二快通車後能完善高屏交通路網，串起大南方新矽谷科技廊帶，促進產業與觀光。

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