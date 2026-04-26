質疑高屏二快新路線影響水保、須廣徵農地 大樹逾百人抗議

「高屏二快」是銜接國道一號、三號與七號的關鍵路廊，高雄大樹區三和里百餘名居民昨齊聚興雲寺反對大樹路段規畫，質疑核定路線增加三百億元經費、不利高屏溪集水區水土保持，無法紓解省道台一線、台八八線交通壅塞。公路局新工南分局回應，因疫情及物價飛漲導致經費增加，跟路線變更無關；新路線可避開軍營及高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍，降低環境敏感區影響。

高雄、屏東間東西向第二條快速公路（簡稱高屏二快）全長廿二點六公里，起自高雄左營區高鐵路，往東行經國道七號及國道十號交會處，經大樹區丘陵區跨越高屏溪，迄點位於屏東九如鄉，總經費九三八點八七億元，最快二○三三年完工。

大樹區三和里居民不滿工程變更設計，路線北移導致廣大農地面臨徵收，昨日高舉布條喊「拒絕黑箱」，要求回歸二○一八年的舊路線。

自救會指出，舊路線預算僅需六百億元，並在大樹區姑山里設交流道，靠近人口稠密區，可填補里嶺大橋跟高屏大橋中間沒有道路橫跨高屏溪的困境；路線北移後交流道設在溪埔，距離大樹市區約三公里，無法幫南方的台一線、台八八線分擔車流。

此外，舊路線以國有土地為主，北移後需要徵收至少數十名地主名下土地，且會破壞丘陵地水土保持，影響高屏溪攔河堰取水。張姓農民說，大樹很多農民要去屏東高樹及內埔工作，舊路線銜接台廿七線及台三線，無論通往高樹、美濃、內埔或萬巒都方便，大大節省作物運輸成本。

公路局南區公路新建工程分局表示，高屏二快路廊涉及高雄市二七一萬人口用水問題，往東北可避開軍方大樹北營區及中科院林園營區，從大樹丘陵區續往東行，避開高屏溪大樹攔河堰取水口一定距離及高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍之路線。

新工南分局副分局長賴世寶解釋，原可行性階段路廊經費是依二○二○年幣值估算，無法直接與二○二四年幣值比較，因歷經疫情與物價飛漲，工程經費增加。