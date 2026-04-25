從白天玩到晚上！金寧石蚵文化季嗨翻金門大橋畔 人潮擠爆現場

「2026金寧鄉石蚵文化季主活動」今天下午在金門大橋金寧端周邊廣場熱鬧登場，活動從下午2時一路延續至晚間9時，結合音樂演唱、美食體驗、親子遊樂及在地社區展演，吸引大批鄉親與遊客湧入，廣場從白天到夜晚人潮不斷，大小朋友都玩得不亦樂乎，現場洋溢濃濃春日嘉年華氛圍。明日還有一天精彩活動，邀請民眾把握週末時光，到場同歡。

活動一開場首先由「鄉聚！金寧五社區匯演」揭開序幕，古寧頭、四埔、盤山、安岐及西浦頭五大社區輪番上陣，透過舞蹈、歌唱及特色表演，展現金寧深厚的文化底蘊與濃厚人情味，也讓遊客在歡樂中感受地方最真實的溫度。

而親子族群最期待的「大放電！春日親子遊樂園」更是人氣爆棚，海盜船、飄移飛車、旋轉飛機、旋轉小火車及大型充氣設施幾乎場場排隊，搭配夜市遊戲攤位，讓孩子盡情放電、家長也能輕鬆陪伴，現場歡笑聲此起彼落。

此外，「石蚵小學堂PLUS」與「生活手作實驗室」透過寓教於樂的互動方式，帶領大小朋友認識金門石蚵文化，邊玩邊學，讓文化體驗更加生動有趣。

帶著孩子從金湖前來的陳小姐表示，原本只是想帶小朋友來玩遊樂設施，沒想到現場規模比想像中還大，「小朋友一到就衝去坐海盜船，我們大人則在旁邊逛市集，真的很放鬆悠哉。」

本次活動規劃七大主題亮點，其中最受矚目的「瘋起來！IDOL音樂派對」集結人氣卡司輪番開唱，包括藝人黃偉晉、話題新星CRYXTAL幽靈水晶、創作歌手安吉，以及深受親子喜愛的YOYO台橘子姐姐與469CLASS樂團，從青春熱血到親子同樂，一次滿足不同世代的音樂喜好，也讓現場氣氛持續升溫。

而最具「海味代表性」的烤蚵體驗區，則成為全場最香焦點。事先報名的民眾三、五成群圍爐烤蚵，炭火上滋滋作響的新鮮石蚵香氣四溢，不少民眾邊烤邊拍照打卡，也吸引周邊遊客駐足圍觀，成為最具代表性的金寧味道。

此外，活動也特別規劃兒童專屬福利，全縣幼兒園及國小學童可憑繪圖紙於現場兌換限定紀念品，為孩子們留下難忘的童年回憶。

金寧鄉四埔社區發展協會理事長陳成泉與總幹事黃美玲也帶領社區志工一同設攤，除了販售社區居民自製的養生茶飲與滷雞爪，也同步宣導「性別防暴領航」觀念，強調每位社區成員都有責任共同維護安全、平等的生活環境，鼓勵居民識別暴力行為、預防危險情境，並勇於發聲支持受害者。

金寧鄉長楊忠俊表示，石蚵文化季是金寧鄉一年一度的重要品牌活動，今年透過跨機關及學校合作，整合文化、觀光與親子元素，希望讓更多民眾走進金寧、認識金寧，不只是來玩，更能感受到地方文化的溫度與創新能量。他指出，石蚵不只是金寧的重要產業，更承載著地方生活記憶與海洋文化，期盼透過活動讓這項在地特色被更多人看見，也讓遊客對金寧留下更深刻的印象。

「2026金寧鄉石蚵文化季主活動」今天下午在金門大橋金寧端周邊廣場熱鬧登場，金寧鄉四埔社區發展協會理事長陳成泉（左一）與總幹事黃美玲（中）也帶領社區志工一同設攤，宣導「性別防暴領航」觀念。記者蔡家蓁／攝影

「2026金寧鄉石蚵文化季主活動」今天下午在金門大橋金寧端周邊廣場熱鬧登場，「大放電！春日親子遊樂園」更是人氣爆棚，海盜船、飄移飛車、旋轉飛機、旋轉小火車及大型充氣設施都大排長龍。記者蔡家蓁／攝影

「2026金寧鄉石蚵文化季主活動」今天熱鬧登場，金寧鄉長楊忠俊（右二）也視察各攤位與遊樂設施，並加入「性別防暴領航」的宣導。記者蔡家蓁／攝影