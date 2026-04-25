高雄創價美術館年度首展登場 莊普個展盛大開幕

2026年創價美術館第一檔展覽《印記／迴盪／詩篇──莊普個展》，今天下午在高雄創價美術館舉辦開幕儀式，並同步舉行「創價 × 日嚐咖啡廳」開幕暨藝術家賴純純公共藝術作品「創價─奇異花園」落成典禮，現場冠蓋雲集，展現台灣藝術界的凝聚力。

現場包括故宮院長蕭宗煌、高雄市青年局長林楷軒、高雄市立美術館館長顏名宏、高雄市新上國小王彥嵓、楠梓區長吳進興，以及典藏藝術家庭社長簡秀枝等人出席盛會，另有盧明德、林熺俊等多位藝術家到場祝賀，氣氛熱烈。

台灣創價學會理事長林釗致詞表示，本次展覽共展出89件作品，為近年難得一見的大型個展，特別感謝誠品集團的大力支持；同時也感謝藝術家莊普邀請115位創價夥伴，共同參與裝置藝術〈我就是歷史中永遠的名字〉的創作。莊普於致詞時感謝創價為其舉辦巡迴展，並指出在眾多美術館積極邀請國際藝術家的同時，創價長期關注並支持台灣本土藝術家，意義深遠。他也鼓勵觀眾以自身感受出發，與作品對話，重新思考藝術與生命的關係。

創價美術館表示，本次展出藝術家莊普早年留學西班牙，長期浸潤於歐洲文化，奠定其深厚創作基礎。1980年代返台後，參與SOCA現代藝術工作室與伊通公園等藝術空間創立，積極推動實驗藝術發展。他擅長運用多元媒材，透過創作回應社會與自我關係，作品名稱富含詩意與哲思，展現獨特藝術語彙。展覽即日起展出至7月10日，免費開放參觀，主辦單位誠摯邀請民眾前往欣賞，感受藝術在空間中迴盪的詩意與能量。

2026年創價美術館第一檔展覽《印記／迴盪／詩篇──莊普個展》，今天下午在高雄創價美術館舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影

2026年創價美術館第一檔展覽《印記／迴盪／詩篇──莊普個展》，今天下午在高雄創價美術館舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影

藝術家莊普致詞時感謝創價長期關注並支持台灣本土藝術家，意義深遠。記者劉學聖／攝影

2026年創價美術館第一檔展覽《印記／迴盪／詩篇──莊普個展》，今天下午在高雄創價美術館舉辦開幕儀式。記者劉學聖／攝影