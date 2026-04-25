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金門醫療滿意度調查創新高 飆破8成3連3年攀升

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「114年度金門縣醫療服務滿意度調查報告書」近日出爐，結果顯示民眾對金門整體醫療服務滿意度達83.6%，較112年的71.9%、113年的76.0%明顯提升；其中，對衛生福利部金門醫院醫療服務的滿意度更高達92.3%，同樣連續3年穩定成長。記者蔡家蓁／攝影
「114年度金門縣醫療服務滿意度調查報告書」近日出爐，結果顯示民眾對金門整體醫療服務滿意度達83.6%，較112年的71.9%、113年的76.0%明顯提升；其中，對衛生福利部金門醫院醫療服務的滿意度更高達92.3%，同樣連續3年穩定成長。記者蔡家蓁／攝影

「114年度金門縣醫療服務滿意度調查報告書」近日出爐，結果顯示民眾對金門整體醫療服務滿意度達83.6%，較112年的71.9%、113年的76.0%明顯提升；其中，對衛生福利部金門醫院醫療服務的滿意度更高達92.3%，同樣連續3年穩定成長。不過，仍有16.4%的受訪者持負面評價，反映部分醫療問題仍待改善。

台北榮民總醫院自民國94年起承作「全民健康保險金門地區醫療給付效益提升計畫（IDS計畫）」，每年委託民間調查公司辦理醫療服務滿意度調查，了解鄉親對在地醫療環境、IDS支援醫師及整體醫療服務的評價，作為後續改善依據。

此次調查於今年1月20日至30日進行電話訪問，對象為去年間曾於金門醫院就醫，或曾陪同家屬就醫的民眾，在95%信賴水準下，抽樣誤差控制在2.82%以內，具相當代表性。

不過，實際就醫經驗中，仍有不少民眾對看診流程提出批評。家住金城鎮的陳姓民眾表示，雖然設備比以前進步許多，但熱門門診常常一等就是半天，尤其眼科、婦產科、心臟內科等科別常常掛不到號，「明明人在金門，還是得想辦法飛台灣本島看醫生，時間和交通成本都很高。」

另有金沙鎮一名陪同長輩就醫的李姓民眾指出，夜間急診與部分專科量能仍不足，遇到較複雜病況時，醫師多半建議儘速轉診台灣本島，對高齡長者與家屬來說負擔相當沉重。

金門縣衛生局指出，近年醫療滿意度提升，關鍵在於持續推動在地醫師培育、擴增專科醫師陣容及強化醫療設備，透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，胸腔外科、消化外科、麻醉科、放射診斷科、神經外科及神經內科等專科，已陸續有金門籍公費生完成訓練返鄉服務，逐步補足地方醫療人力缺口。

此外，骨科、職業醫學、婦產科、精神科及內外科等領域也持續培育中，未來可望進一步提升醫療服務完整性。衛生局表示，現階段部分專科仍須透過IDS計畫由北榮支援診療，但隨著在地醫療人力逐步到位，金門醫療自主性與穩定性正持續強化。

金門縣長陳福海表示，推動在地醫療的核心目標，就是減少鄉親因轉診台灣本島所承受的舟車勞頓與經濟負擔，縣府長期編列預算挹注醫療照護發展基金，協助金門醫院升級軟硬體設施，去年即核定補助採購「4K內視鏡影像系統」及「心臟內科高階超音波掃描儀」，有效提升檢查精準度與整體醫療品質。

陳福海指出，此次整體滿意度達83.6%，不僅反映民眾對醫療服務的高度肯定，也顯示縣府長期推動醫療政策已逐步展現成果。他也坦言，仍有16.4%的民眾持負面評價，代表醫療服務仍有精進空間。

他強調，未來縣府將持續依地方需求，逐步完善專科配置與醫療資源，朝向更優質、可近且完善的在地醫療體系邁進，讓離島醫療與本島差距持續縮小，真正讓鄉親在家鄉就能安心看病。

金門

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