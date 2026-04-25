離鄉46年返金門 導演董振良把老家古厝變身「電影館」

深耕影像創作近40年、累積完成30餘部作品的金門導演董振良，離鄉46載後，去年選擇返鄉，在老家古崗的古厝悄悄成立「金門電影館」，沒有盛大開幕儀式，卻憑藉濃厚的人文氣息與獨特的影像體驗，吸引來自台灣各地、大陸廈門、香港，甚至遠至歐洲匈牙利的旅人專程造訪。

董振良長年以鏡頭記錄家鄉金門，作品聚焦土地、人文與時代記憶。他說，成立電影館的初衷很簡單，就是希望「回家說故事」，透過電影，讓更多人重新認識金門，也從金門看見世界。

這座位於古崗的老宅，被命名為「金門電影館」，也被許多人稱作「董振良導演的家」，空間採全預約制經營，主打「學校之外的大開眼界」，結合電影放映、展覽、特色餐飲與生活體驗，讓旅人能在古厝中，一邊喝咖啡、一邊看電影，用更緩慢而深刻的方式感受金門。

館內除了放映董振良多年精選的世界各國電影，也分享他長期累積的觀影與創作經驗，透過電影對話，開展更寬廣的國際視野。每逢週六、週日晚間，分別安排金門在地電影與世界電影主題放映；平日則採彈性放映，只要館主在場，來訪者都可自由選片觀賞。

董振良說，希望透過「一杯咖啡、一部電影」，讓人打開不同視角，理解土地與人生，也讓電影不只是娛樂，而是一種交流與對話。

除了觀影體驗，電影館也推出「古崗一日遊」深度行程，但為收費課程，由董振良親自帶領，結合地方導覽、家常料理、電影欣賞與映後座談，讓參與者從影像走進真實生活，深入理解金門文化。

電影館同時開放預約住宿，限3人內、最多兩晚，特別歡迎對電影、藝術與金門歷史有興趣的旅人入住，館方也提供創作進駐及專業換宿機會，支持藝術工作者在此交流發展。

董振良表示，電影館沒有刻意宣傳，開館一年來卻幾乎每個月都有3、4團旅人前來，有自由行旅客，也有專程為電影而來的訪客，足見這樣的文化空間確實被需要。

目前電影館也與在地優質民宿合作，希望串聯更完整的旅遊體驗，讓更多人願意走進古崗、停留金門。

他說，未來將持續把「金門電影館」發展成多元藝術創作與發表的平台，成為金門重要的文化據點之一。他也誠摯邀請民眾走進古崗，體驗這座結合影像、生活與土地記憶的空間。

深耕影像創作近40年、累積完成30餘部作品的金門導演董振良，離鄉46載後，去年選擇返鄉，在老家古崗的古厝悄悄成立「金門電影館」，歡迎更多人透過影像，看見金門，也從金門看見世界。圖／董振良提供

董振良成立的「金門電影館」，憑藉濃厚的人文氣息與獨特的影像體驗，吸引來自台灣各地、大陸廈門、香港，甚至遠至歐洲匈牙利的旅人專程造訪。圖／董振良提供