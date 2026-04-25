守護草鴞也能領薪水 屏縣推生態獎勵保護瀕危草鴞

為了保護瀕危物種草鴞，屏東縣政府推出「生態薪水」，農民只要不使用老鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每公頃最高3萬3000元的生態給付獎勵金，兼顧農業生產與生態保育，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地。

縣府農業處表示，這項政策是透過獎勵機制鼓勵農友，打造人與自然共存農地守護草鴞，「種田也能領生態薪水」。獎勵金項目包括農地友善、棲架監測、自主巡護3種，目前計畫涵蓋屏東市、高樹、里港、鹽埔、九如等鄉，今年擴大納入長治及萬丹鄉。

符合條件的農地，每公頃最高可申請3萬3000元獎勵金；社區團體則可以成立草鴞巡守隊，每月最高補助5000元。截至去年全縣給付面積已達95.75公頃，相當於9座大巨蛋的面積，顯示農友參與意願逐年提升。

目前設置96處猛禽棲架中，有約7成記錄到猛禽出現（含日行性跟夜行性），其中有20處成功記錄到草鴞活動。農業處表示，未來將持續深化生態給付政策，打造兼顧生產、生態與生活的永續農業環境，申請辦法可上農業處官網查詢或洽屏東縣政府農業處（08-7320415分機3765或3762）。

屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供