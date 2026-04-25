快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

守護草鴞也能領薪水 屏縣推生態獎勵保護瀕危草鴞

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供
屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供

為了保護瀕危物種草鴞屏東縣政府推出「生態薪水」，農民只要不使用老鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每公頃最高3萬3000元的生態給付獎勵金，兼顧農業生產與生態保育，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地。

縣府農業處表示，這項政策是透過獎勵機制鼓勵農友，打造人與自然共存農地守護草鴞，「種田也能領生態薪水」。獎勵金項目包括農地友善、棲架監測、自主巡護3種，目前計畫涵蓋屏東市、高樹、里港、鹽埔、九如等鄉，今年擴大納入長治及萬丹鄉。

符合條件的農地，每公頃最高可申請3萬3000元獎勵金；社區團體則可以成立草鴞巡守隊，每月最高補助5000元。截至去年全縣給付面積已達95.75公頃，相當於9座大巨蛋的面積，顯示農友參與意願逐年提升。

目前設置96處猛禽棲架中，有約7成記錄到猛禽出現（含日行性跟夜行性），其中有20處成功記錄到草鴞活動。農業處表示，未來將持續深化生態給付政策，打造兼顧生產、生態與生活的永續農業環境，申請辦法可上農業處官網查詢或洽屏東縣政府農業處（08-7320415分機3765或3762）。

屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供
屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供

屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供
屏縣目前設置96處猛禽棲架，有約7成記錄到猛禽出現，其中有20處成功記錄到草鴞活動。圖／縣府提供

草鴞 農業 屏東縣政府 農地

延伸閱讀

榮成獲聯經人文企業獎「生態保育傑出獎」肯定 展現生態共生成果

逾250位學者專家連署聲明 呼籲停止興建名間焚化爐

鹿港生態公園升級共融遊戲場將設大型彈跳床 梅花鹿現況曝

影／「綠金」成棘手產業 嘉義中埔閒置檳榔園正華麗轉身 改造新森林

相關新聞

守護草鴞也能領薪水 屏縣推生態獎勵保護瀕危草鴞

為了保護瀕危物種草鴞，屏東縣政府推出「生態薪水」，農民只要不使用老鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每公頃最高3萬3000元的生態給付獎勵金，兼顧農業生產與生態保育，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地。

高屏二快大樹路段又遭居民抗議 公路局：為避開大高雄用水敏感區

行政院去年核定的高屏2快是銜接國3、國7與國1的關鍵路廊，預計最快2032年完工，可望紓解國1末端壅塞與減輕台1線、台88快速道路負擔，不過高雄大樹三和地區居民認為預定路線會導致農地被徵收、水源遭破壞及土石流危機等問題，今天下午將聚集興雲寺表達不滿。

0728豪雨重創高雄三原鄉 丹娜絲特別預算挹注9.7億元展開重建

去年0728豪雨累積雨量超過莫拉克風災總雨量，重創高雄山區道路，不僅台20線南橫公路及台29線那瑪夏路段道路受損，農路及吊橋也受創嚴重。中央原民會指出，透過丹娜絲颱風特別預算，中央挹注高雄三原區9.7億元經費，逐步協助原鄉重建。

議程未照程序 金門議員質疑會議合法性

金門縣議會昨進行最後一天議程，延續前一日金酒廈門公司預算遭「全數刪除」爭議，議長洪允典一開場即宣布直接審議縣府提案，未依慣例確認前一日議事錄，臨時動議也未進行，待提案審議完，隨即敲下三槌宣布散會並離場，引發在場議員譁然。

鄉親鄉情／台日夫妻 自學打造拉麵品牌

呂錦惠與日籍丈夫橫山晴道婚後在日本東京定居多年，呂錦惠任職Google公司，橫山晴道是電商工程師。受疫情影響，呂錦惠返台在屏東娘家待產，另一半跟著移居台灣，兩人從零開始跨入餐飲業，從門外漢一路打造拉麵與飯糰品牌，把日本熟悉的味道，帶進南台灣。

興達電廠燃煤機組 測試60小時引質疑

高雄興達電廠四號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於百分之八才啟用，全年限制運轉七百廿小時，不過台電公司從四月廿三日起自今天共測試六十小時，議員邱于軒高分貝質疑，時間長且有發電事實，須計入時數且建立更嚴格監測機制，別讓緊急備用變成常態汙染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。