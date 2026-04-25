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冷鏈、自動選果助攻 高雄大樹果農外銷百噸玉荷包

中央社／ 高雄25日電

高雄市是全台玉荷包荔枝最大生產地，每年5月底至6月初量產。高雄農民透過冷鏈技術與自動化選果，推出36mm以上的「霸王級」規格，成功外銷至日本香港，年銷量逾百公噸。

玉荷包因果形如荷包、果肉如玉而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實。高雄市是全國玉荷包最大生產地，並於每年5月底、6月初量產。

高雄市大樹區農民張清泉表示，5月進入高雄大樹特產玉荷包荔枝產季，儘管今年受極端氣候影響，產期僅短短14天且果實極易損壞；近年透過冷鏈技術與自動化選果突破天候限制，推出「霸王級」規格的玉荷包，並成功外銷海外。

張清泉創立品牌「老張果物」，他說，今年導入新科技，首創「壓差預冷」設備，在果實採收後迅速調降中心溫度以鎖住鮮度，並結合電解水淨化處理，有效延長保鮮期，克服傳統農業「看天吃飯」且難以存放的痛點。

除了保鮮技術提升，張清泉也引進外銷日本等級的自動化滾動式選果機，取代傳統人工篩選。業者表示，過去玉荷包多採枝裝或粒裝販售，難以統一規格，如今透過精密選果，篩選出直徑36mm以上的頂規果實，以肉肥汁多的「爆漿」口感打入高端贈禮市場。

為確保冷鏈「最後一哩路」不斷鏈，張清泉與物流業者合作，在包裝廠內設立臨時站所，果實包裝完成後零時差送上冷鏈物流車。他說，這套科學化管理流程，提升了供貨穩定度，已連續多年蟬聯國內大型電商銷售冠軍，也突破檢驗嚴苛的外銷標準。

日本 香港 高雄市

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