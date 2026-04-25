快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

高屏二快大樹路段又遭居民抗議 公路局：為避開大高雄用水敏感區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高屏2快全長22.6公里，圖中紅色部分為高雄大樹區路段，也是目前遭到居民反對的路廊。圖／公路局南區公路新建工程分局提供
高屏2快全長22.6公里，圖中紅色部分為高雄大樹區路段，也是目前遭到居民反對的路廊。圖／公路局南區公路新建工程分局提供

行政院去年核定的高屏2快是銜接國3、國7與國1的關鍵路廊，預計最快2032年完工，可望紓解國1末端壅塞與減輕台1線、台88快速道路負擔，不過高雄大樹三和地區居民認為預定路線會導致農地被徵收、水源遭破壞及土石流危機等問題，今天下午將聚集興雲寺表達不滿。

公路局南區公路新建工程分局設計科說明，計畫路廊涉及高雄市271餘萬人口用水問題，在綜合評議各界意見後，提出往東北避開軍方大樹北營區及中科院林園營區，經過大樹丘陵區續往東行，避開「高屏溪大樹攔河堰」飲用水取水口一定距離及高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍路線，以降低環境敏感區影響。

高雄屏東間東西向第2條快速公路」（簡稱高屏2快）建設計畫，全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路，往東行經國道7號及國道10號交會處，經大樹區丘陵區跨越高屏溪，迄點銜接屏東縣國道3號九如路段，總經費爲983.87億元。提供鄰近高雄及屏東地區科技及產業園區交通需求，帶動地區經濟發展。

高屏2快會行經高雄左營、仁武及大樹。公路局說明，高屏2快建設計畫在二階環評及綜規階段，辦理3場說明會及4場公聽會與地方溝通說明，其中大樹區分別於2021年4月12日綜規地方說明會、2021年10月21日環評公開說明會及2024年9月26日二階環評公聽會召開3場會議，

南區公路新建工程分局表示，大樹區將在義大二路及台29線設置兩處交流道，可提供大樹區區民就近利用，並將依據環評承諾、水土保持及用地取得查估補償等相關規定，以降低相關影響，並確保可維護水源與山坡地的安全。

此外，目前計畫採分段同步併行設計作業，屏東路段（台3線至國道3號）因屬非都市計畫區用地取地較易，C1標預計115年9月開工，無涉大樹區路段。

行政院 中科院 高雄市

延伸閱讀

台南捷運藍線一期設8處「捷運開發區」爭取與地主合作開發

國1北向西螺路段1輛曳引車自撞翻覆 「紫爆」回堵5公里

卓榮泰視察嘉市全民運動館 黃敏惠爭取輕軌：「沒有輕軌 沒有選票」

北市永吉松隆天橋5月1日開拆 工期2天凌晨封閉車道

相關新聞

守護草鴞也能領薪水 屏縣推生態獎勵保護瀕危草鴞

為了保護瀕危物種草鴞，屏東縣政府推出「生態薪水」，農民只要不使用老鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每公頃最高3萬3000元的生態給付獎勵金，兼顧農業生產與生態保育，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地。

高屏二快大樹路段又遭居民抗議 公路局：為避開大高雄用水敏感區

行政院去年核定的高屏2快是銜接國3、國7與國1的關鍵路廊，預計最快2032年完工，可望紓解國1末端壅塞與減輕台1線、台88快速道路負擔，不過高雄大樹三和地區居民認為預定路線會導致農地被徵收、水源遭破壞及土石流危機等問題，今天下午將聚集興雲寺表達不滿。

0728豪雨重創高雄三原鄉 丹娜絲特別預算挹注9.7億元展開重建

去年0728豪雨累積雨量超過莫拉克風災總雨量，重創高雄山區道路，不僅台20線南橫公路及台29線那瑪夏路段道路受損，農路及吊橋也受創嚴重。中央原民會指出，透過丹娜絲颱風特別預算，中央挹注高雄三原區9.7億元經費，逐步協助原鄉重建。

議程未照程序 金門議員質疑會議合法性

金門縣議會昨進行最後一天議程，延續前一日金酒廈門公司預算遭「全數刪除」爭議，議長洪允典一開場即宣布直接審議縣府提案，未依慣例確認前一日議事錄，臨時動議也未進行，待提案審議完，隨即敲下三槌宣布散會並離場，引發在場議員譁然。

鄉親鄉情／台日夫妻 自學打造拉麵品牌

呂錦惠與日籍丈夫橫山晴道婚後在日本東京定居多年，呂錦惠任職Google公司，橫山晴道是電商工程師。受疫情影響，呂錦惠返台在屏東娘家待產，另一半跟著移居台灣，兩人從零開始跨入餐飲業，從門外漢一路打造拉麵與飯糰品牌，把日本熟悉的味道，帶進南台灣。

興達電廠燃煤機組 測試60小時引質疑

高雄興達電廠四號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於百分之八才啟用，全年限制運轉七百廿小時，不過台電公司從四月廿三日起自今天共測試六十小時，議員邱于軒高分貝質疑，時間長且有發電事實，須計入時數且建立更嚴格監測機制，別讓緊急備用變成常態汙染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。