高屏二快大樹路段又遭居民抗議 公路局：為避開大高雄用水敏感區

行政院去年核定的高屏2快是銜接國3、國7與國1的關鍵路廊，預計最快2032年完工，可望紓解國1末端壅塞與減輕台1線、台88快速道路負擔，不過高雄大樹三和地區居民認為預定路線會導致農地被徵收、水源遭破壞及土石流危機等問題，今天下午將聚集興雲寺表達不滿。

公路局南區公路新建工程分局設計科說明，計畫路廊涉及高雄市271餘萬人口用水問題，在綜合評議各界意見後，提出往東北避開軍方大樹北營區及中科院林園營區，經過大樹丘陵區續往東行，避開「高屏溪大樹攔河堰」飲用水取水口一定距離及高屏溪攔河堰水庫蓄水範圍路線，以降低環境敏感區影響。

高雄屏東間東西向第2條快速公路」（簡稱高屏2快）建設計畫，全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路，往東行經國道7號及國道10號交會處，經大樹區丘陵區跨越高屏溪，迄點銜接屏東縣國道3號九如路段，總經費爲983.87億元。提供鄰近高雄及屏東地區科技及產業園區交通需求，帶動地區經濟發展。

高屏2快會行經高雄左營、仁武及大樹。公路局說明，高屏2快建設計畫在二階環評及綜規階段，辦理3場說明會及4場公聽會與地方溝通說明，其中大樹區分別於2021年4月12日綜規地方說明會、2021年10月21日環評公開說明會及2024年9月26日二階環評公聽會召開3場會議，

南區公路新建工程分局表示，大樹區將在義大二路及台29線設置兩處交流道，可提供大樹區區民就近利用，並將依據環評承諾、水土保持及用地取得查估補償等相關規定，以降低相關影響，並確保可維護水源與山坡地的安全。

此外，目前計畫採分段同步併行設計作業，屏東路段（台3線至國道3號）因屬非都市計畫區用地取地較易，C1標預計115年9月開工，無涉大樹區路段。