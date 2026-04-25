0728豪雨重創高雄三原鄉 丹娜絲特別預算挹注9.7億元展開重建

去年0728豪雨累積雨量超過莫拉克風災總雨量，重創高雄山區道路，不僅台20線南橫公路及台29線那瑪夏路段道路受損，農路及吊橋也受創嚴重。中央原民會指出，透過丹娜絲颱風特別預算，中央挹注高雄三原區9.7億元經費，逐步協助原鄉重建。

0728西南氣流帶來豪雨，高雄山區總雨量2800毫米，超過莫拉克風災總雨量2500毫米，桃源、那瑪夏及茂林三原住民區道路受損，重建經費龐大。去年8月立法院會三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，編列經費600億元支持各地重建。

因豪雨受損的梅山吊橋4月22日在梅山運動場舉辦重建動土典禮，中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安表示，透過丹娜絲颱風特別預算，中央挹注高雄三原區9.7億元，其中桃源區15項工程、經費5.8億元，梅山吊橋復建工程的4380萬就是其中之一。

高市原民會指出，新梅山吊橋總工程經費4380萬元，將把原本1.7公尺寬的橋面拓寬至2.1公尺，完成後能乘載2.5公噸的農用搬運車、貨車及救護車。

新橋拓寬後不僅可增加農作物運輸能量，另要強化抗風結構系統、增添原民圖騰彩繪。特別的是，新橋將增設地磅與紅綠燈取締超速及超重，將梅山吊橋蛻變為兼具防災、運輸與觀光功能的現代化部落地標。

高市府秘書長郭添貴說，市長陳其邁是歷屆市長視察桃源區最多次的市長，他上任後挹注桃源區的建設經費超過12億元，目前梅山里還有5項重建工程進行中，只要部落有需要，市府都一定會爭取經費，盡力滿足族人的期待。