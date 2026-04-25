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興達電廠燃煤機組 測試60小時引質疑

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺巫鴻瑋／高雄報導
高雄興達電廠上月就曾被居民目擊煙囪冒黑煙，質疑台電是在偷發電，台電當時則澄清只是點火測試。圖／居民提供
高雄興達電廠上月就曾被居民目擊煙囪冒黑煙，質疑台電是在偷發電，台電當時則澄清只是點火測試。圖／居民提供

高雄興達電廠四號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於百分之八才啟用，全年限制運轉七百廿小時，不過台電公司從四月廿三日起自今天共測試六十小時，議員邱于軒高分貝質疑，時間長且有發電事實，須計入時數且建立更嚴格監測機制，別讓緊急備用變成常態汙染。

高市環保局表示，台電有依承諾事先通報，並將相關資訊公開於官網專區，環保局有派員進廠查核及監控排放，發電操作時數將納入年累積運轉時數。

議員邱于軒指出，這次測試時間長達六十小時，且實質併聯發電進入電網，去年九月間三、四號機組直接發電的時間都沒這次長。此外，燃煤機組在開機（開爐）跟解聯（停爐）的階段，因為燃燒不完全與爐溫不穩，往往是空汙排放最嚴重的時刻，市府不能對惡化的空氣品質輕輕放下。

邱于軒說，近期國際能源市場大地震，台電先前宣布重啟麥寮燃煤機組，不免讓人質疑，興達電廠這次的超長測試是否為了隨時上場支援發電做準備，「別拿高雄人的肺當備用電池」。

台電公司說明，燃煤四號機是依能源署規定定期維護測試，自啟動至停機，排放均比照一般機組，經高效率空汙防制設備處理，排放值符合環保法規的排放標準，並透過「連續自動監測設施（CEMS）」，廿四小時即時傳輸數據至高雄市環保局接受直接監督，緊急備用機組非常態發電，與國際電業無異。

環保局 邱于軒 興達電廠 高雄興達電廠 台電

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